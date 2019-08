Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Die Zeit ist reif. Für einen Zähltag an der Mindener Straße. An diesem Donnerstag sind dort 16 Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Einsatz, um bei einer Zählung die aktuellen Fahrzeugzahlen zu erheben.

Die Zählung an der ehemaligen innerstädtischen »Autobahn« erfolgt jetzt – gut ein halbes Jahr nach Freigabe der Nordumgehung –, da seit einigen Wochen auch die alte Ost-West-Verbindung über die A30 in Richtung Innenstadt und in entgegengesetzter Richtung wieder nutzbar ist.

Phasen im Berufsverkehr werden erfasst

Die Zählung in dieser Woche baut auf einer kleiner angelegten Dauerzählung Ende Juli/Anfang August auf. Dabei waren im Abschnitt zwischen der Einmündung Ringstraße/Kanalstraße und der Abzweigung Mindener Straße/Dehmer Straße auf den Fahrspuren an vier Punkten Zählplatten verlegt. Jan-Martin Müller, Bereichsleiter Infrastrukturmanagement: »Detaillierte Zahlen können wir dazu noch nicht nennen.« Diese Zählung fiel in den Zeitraum, als die alte Verbindung über die A30 in Richtung Innenstadt und in entgegengesetzter Richtung freigegeben wurde. Aus der Zählung hätten sich verlässlich die Zähl-Zeiträume für Donnerstag ergeben, um aus den Ergebnissen statistisch präzise auch Rückschlüsse auf das gesamte Verkehrsaufkommen pro Tag ziehen zu können. Müller ergänzt: »Die Ergebnisse der ersten Zählung lassen sich jeweils taggenau zuordnen.«

Ermittelt werden die Fahrzeugzahlen an diesem Donnerstag an den Verkehrsknotenpunkten Eidinghausener Straße/Steinstraße/Mindener Straße sowie Herforder Straße/Mindener Straße/Kanalstraße (Kreuzung im Bereich der Unterführung zum ZOB). Gezählt wird von 7 bis 8.30 Uhr und noch einmal von 15.30 bis 17 Uhr. Damit würden auch beide Phasen im Berufsverkehr erfasst.

Auch Fahrzeugarten werden unterschieden

Das Ergebnis der Zählung wird nach Einschätzung von Jan-Martin Müller entscheidende Bedeutung bei der Beantwortung der Frage haben, ob der Bau von Kreisverkehren an den beiden Knotenpunkten in Frage kommt und vor allem, ob er auch von Straßen NRW unterstützt wird? Müller: »In Fachkreisen wird gesagt, dass ein solcher Kreisverkehr pro Tag bis zu 20.000 Fahrzeuge bewältigen kann.« So erhoffe man sich von der anstehenden Zählung dazu weitere Rückschlüsse. So auch zur Beantwortung der Frage, ob der Kreisverkehrsansatz auch mit dem Verkehrsaufkommen in Nord-Süd-Richtung, also beispielsweise auf Eidinghausener und Steinstraße, in Einklang zu bringen sei. Ebenso Bedeutung könnten die Zahlen nach seiner Beschreibung für Details zur Linienführung des Radschnellweges haben. Gleiches gelte dafür, ob die Ost-West-Verbindung – Mindener Straße/Kanalstraße – mit einer Linienführung in der Mitte ausgestattet wird, die das Queren zu Grundstückseinfahrten und Firmengeländen in Gänze oder in Teilen zulässt.

Zu einem realistischen Bild soll auch beitragen, dass bei der Verkehrszählung zwischen der Art der Fahrzeuge unterschieden wird. Getrennt werden Motorräder, Pkw, Kleintransporter bis zu 7,5 Tonnen, Lastwagen, Busse und sonstige Fahrzeuge erfasst.

Anhaltspunkte für die Optimierung von Ampelschaltungen

Vom Ergebnis der Zählung verspricht sich die Stadt auch Anhaltspunkte für eine Optimierung von Ampelschaltungen, auch mit Blick auf Fußgänger und Radfahrer. Müller. »Die Belange aller Verkehrsteilnehmer sollen berücksichtigt werden.«

Beim Blick auf den weiteren Ablauf rechnet er damit, dass 2020 die Planung zum Radschnellweg und auch zum Rückbau der Mindener Straße erfolgen könnte. Auf einen Termin für eine Baubeginn legte er sich nicht fest. Dafür gebe es noch zu viele Unwägbarkeiten. Er nannte die noch nicht abschließend geregelte Finanzierung oder die Option, dass gegen eine in Erwägung gezogene Trasse des Radschnellweges Bedenken geäußert und dagegen auch geklagt werden könnte.

Straßen NRW hatte auf der B61 in diesem Abschnitt zuletzt 2015 zählen lassen. Seinerzeit waren es 31.763 Fahrzeuge pro Tag, davon 20 Prozent Schwerlastverkehr.

Und so geht es weiter

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 31. Oktober will die Verwaltung die Ergebnisse der Verkehrszählung von diesem Donnerstag in absoluten Zahlen präsentieren. Nach Einschätzung von Jan-Martin Müller, Bereichsleiter Infrastrukturmanagement, wird dann noch kein präzises Handlungskonzept vorliegen, aber es soll klare Aussagen seitens der Stadt, beispielsweise zur Möglichkeit der Kreisverkehre, geben. Die Verwaltung werde, so weit die ermittelten Zahlen diese Option öffnen, dem Fachausschuss vorschlagen, in die weiteren Gespräche mit Straßen NRW mit dem Ziel zu gehen, an den beiden Knotenpunkten, Mindener Straße/Eidinghausener Straße/Steinstraße sowie Herforder Straße/Kanalstraße/Mindener Straße, jeweils Kreisverkehre zu bauen.

Als weiterer Tagesordnungspunkt soll es um einen Antrag der BBO-Fraktion gehen, verbunden mit der Frage nach den Auswirkungen der Nordumgehung auf das gesamte Stadtgebiet. Dabei werde man die bisherigen Beobachtungen zusammenfassen aber auch Ergebnisse von Zählungen vor der Freigabe, zum Beispiel an der Nordstraße, mit denen einer Zählung, die in Kürze erfolgen soll, vergleichen.