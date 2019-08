In der Wilhelmstraße in Bad Oeynhausen hat ein Dachstuhl gebrannt. Als Ursache vermutet die Feuerwehr einen Blitzeinschlag. Foto: Christian Müller

Bad Oeynhausen (WB/cb). Als Brandursache vermutet die Feuerwehr einen Blitzeinschlag: Als die Einsatzkräfte am Mittwoch nach der Alarmierung gegen kurz nach 18 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen, schlugen aus dem Dachstuhl des Mehrfamilien-Hauses an der Wilhelmstraße, nahe der Ortsgrenze zu Gohfeld, bereits Flammen.