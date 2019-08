Um Unwetterschäden am Gebäude zu beseitigen, ist die Kita »Altstadtmäuse« von diesem Freitag an geschlossen. Foto: Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Die Evangelische Kindertageseinrichtung »Die Altstadtmäuse« an der Dr.-Louis-Lehmann Straße ist von diesem Freitag an geschlossen. Durch die starken Unwetter in den vergangenen Tagen ist das Dach an einigen Stellen undicht geworden. Dadurch wurde das Gebäude beschädigt.

Der Träger der Kindertageseinrichtung, die Evangelische Kirchengemeinde Bad Oeynhausen- Altstadt, hat sofort gehandelt und schnelle Lösungen organisiert. Von diesem Montag an wird eine Kindergartengruppe im Evangelischen Kindergarten Martin-Luther-Haus in Rehme untergebracht. Eine weitere Gruppe wird von Montag an in der Turnhalle des Evangelischen Kindergartens »Die Altstadtspatzen« an der Herforder Straße betreut.

Von Dienstag an werden zwei weitere Kindergartengruppen in Räumen des Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehauses an der Kaiserstraße spielen. Die pädagogischen Fachkräfte werden ihre Gruppen, wie gewohnt, begleiten und betreuen, so dass den Kindern und Familien ihre Bezugspersonen und vertrauten Ansprechpartner erhalten bleiben.

Presbyterium dankt Eltern für Verständnis

Nach derzeitigem Stand wird die Kindertageseinrichtung »Die Altstadtmäuse« für etwa vier Wochen geschlossen sein. Sobald alle Schäden behoben sind, kann der normale Kindergartenbetrieb wieder aufgenommen werden.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt dankt allen Mitarbeitenden in den Kindertageseinrichtungen und im Kreiskirchenamt für die engagierte Unterstützung in dieser besonderen Situation und dankt den Eltern für ihr Verständnis.

Für Rückfragen stehen Dorothee Holzmeier, Kindergartenfachberatung, unter Telefon 05731/180522 oder Pfarrer Lars Kunkel, erster Vorsitzender des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt, unter Telefon 05731/869971 zur Verfügung.

Unwetter-Schäden

In Bad Oenyhausen war am Mittwochabend der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten. Als Brandursache vermutet die Feuerwehr einen Blitzeinschlag.