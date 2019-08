Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr schlugen am Mittwochabend Flammen aus dem Dachstuhl des Mehrfamilienhauses an der Wilhelmstraße. Der Dachstuhl ist durch das Feuer komplett zerstört worden. Foto: Feuerwehr Bad Oeynhausen

Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Die erste Vermutung der Feuerwehr hat sich bestätigt. Der Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelmstraße in Bad Oeynhausen, nahe der Ortsgrenze zu Gohfeld, ist am Mittwoch durch einen Blitzeinschlag ausgelöst worden. Das haben die Untersuchungen der Brandermittler der Polizei am Donnerstag ergeben. Den Sachschaden schätzen die Experten auf 300.000 Euro.

Am Mittwoch war eine Gewitterfront über Bad Oeynhausen hinweggezogen, die der Feuerwehr neben diesem Großeinsatz eine Reihe weiterer bescherte. Zum Brand an der Wilhelmstraße erklärte die Polizei am Donnerstag weiter, dass ihren Experten zufolge der Dachstuhl des zweieinhalbgeschossigen Gebäudes komplett niedergebrannt sei. Durch den Regen und das Löschwasser sei das Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen worden. So seien inzwischen Teile der Decken eingestürzt. Damit sei das Haus gegenwärtig unbewohnbar.

Das Feuer war gegen 18 Uhr ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die zunächst von der Polizei verfügte Beschlagnahme der Brandstelle ist nach der Beendigung der behördlichen Ermittlungen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag aufgehoben worden. Der Eigentümer hatte am Mittwoch nach der Entdeckung des Brandes und der Alarmierung der Feuerwehr noch Strom und Gas im Gebäude abgeschaltet und sich dann in Sicherheit gebracht.

Von Polizei und Notdienst des Ordnungsamtes war am Mittwochabend die Möglichkeit aufgezeigt worden, sich um eine Unterbringung der Bewohner zu kümmern. Kerstin Vornheder, Büro des Bürgermeisters, sagte dazu am Donnerstag, dass dafür jedoch nicht mehr die Notwendigkeit bestanden habe.

Etwa 15 Einsätze im gesamten Stadtgebiet

Etwa 15 Einsätze hat die Feuerwehr am Mittwoch im Stadtgebiet in Folge des Gewitters zwischen 16.45 und 20.30 Uhr bewältigen müssen. Diese Zahl nannte Falk Ueckermann, Leiter der Feuer- und Rettungswache, am Donnerstag auf Anfrage. Neben den Kräften der Hauptwache an der Königsstraße waren nach Ueckermanns Beschreibung alle Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Die Einsatzkräfte von zwei Löschgruppen hätten dabei jeweils in den Gerätehäusern in Bereitschaft gestanden, um bei einem neuerlichen Einsatz ausrücken zu können. Um das Eindringen von Wasser zu verhindern oder es aber abzupumpen, sei die Feuerwehr beispielsweise an der Altstadt-Grundschule im Einsatz gewesen sowie auch an der Detmolder Straße, wo in der Nähe der Südbahnlinie ein größerer Straßenabschnitt überflutet gewesen sei. Besonders heftig hat es die Tagesstätte Altstadtmäuse getroffen, die von diesem Freitag an für etwa vier Wochen geschlossen sein wird.

Zwei weitere, allerdings so genannte kalte Blitzeinschläge habe es in Rehme und in Volmerdingsen gegeben. Falk Ueckermann: »Sie hatten kein offenes Feuer zur Folge.« Die Feuerwehrleute seien dort im Einsatz gewesen, um etwa zu kontrollieren, ob von Schwelbränden eine Gefahr ausgehen könnte. Verletzte waren bei den Einsätzen in Folge des Gewitters nicht zu verzeichnen.