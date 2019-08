Auf den Fahrbahnen von Mindener Straße und Kanalstraße gibt es an vielen Stellen tiefe Spurrillen, die Straßen NRW beseitigen lassen will, um der Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden. Dies Foto zeigt die Kanalstraße in Höhe der Einmündung Brunnenstraße Foto: Claus Brand