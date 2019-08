Bad Oeynhausen (WB). Vom Lehrling zum Vorstandsmitglied: Diesen Karriereweg hat Hans-Jürgen Nolting beschritten. Nach 48 Jahren bei »seiner« Sparkasse geht er Ende September in den Ruhestand. Am 26. September wird er 65. Das werde ein normaler Arbeitstag werden, versichert er. Im Interview mit Claus Brand blickt er auf sein Berufsleben zurück und wagt den ein oder anderen Ausblick.

Herr Nolting, gehen wir davon aus, dass ein Banker immer Geld bei sich hat. Welcher Betrag findet sich gerade in Ihrem Portemonnaie?

Hans-Jürgen Nolting : (schaut nach). 52 Euro und ein Cent. Ich mag es nicht, Kleingeld in der Tasche zu haben. Das trägt in der Anzugtasche auf. In der Regel werfe ich Kleingeld ins Sparschwein meiner Tochter.

Ist eine Summe dieser Höhe die Regel?

Nolting : In der Regel habe ich maximal 50 Euro im Portemonnaie. Zum Wochenende kann es mal sein, dass ich 200 abhebe. Obwohl Shopping und Einkaufen mir ein Gräuel sind. Bei Kleidung geht das leider nicht anders. Im Lebensmittel-Supermarkt müsste ich mich erst mal zurechtfinden. Ich wüsste momentan auch nicht, was ein Pfund Butter kostet. Das Bargeld gebe ich dann eher aus, um im Baumarkt etwas zu kaufen, wenn wir Essen gehen oder Freizeitaktivitäten nachgehen.

Und zu Hause bei Ihnen? Wer regelt da das Finanzielle, richtet den Dauerauftrag ein und überweist Rechnungen?

Nolting : Ich. Wir haben Aufgabenteilung. Für Autos und Garten bin ich zuständig, meine Frau für alles andere, zum Beispiel, wenn es um die Terminorganisation mit einem Handwerker geht. Da müssen wir uns neu finden, wenn ich im Ruhestand bin (schmunzelt). Meine Frau hat schon gesagt: ›Denk dran, das ist nicht mehr so wie in der Sparkasse‹. Wir werden uns zusammenraufen.

Sind Sie Filialkunde oder eher dem Online-Banking zugetan?

Nolting : Online-Banker. Wenn ich Beratung brauche, gehe ich zu den Kollegen im Private-Banking. Meine nächstgelegene Filiale als Kunde ist die an der Detmolder Straße.

Wann waren Sie das letzte Mal dort?

Nolting : Im letzten Urlaub, dieses Jahr, als ich am Geldautomaten Geld abgehoben habe.

Zahlen Sie im Geschäft bar oder mit Karte?

Nolting : Sowohl als auch, je nach Betrag. Bis 50 Euro meist bar. Die Karte nur noch ans Lesegerät halten zu müssen, macht das Zahlen mit ihr immer einfacher. Bar bezahle ich Kleinigkeiten, zum Beispiel Dübel und Schrauben im Baumarkt.

Mal ehrlich: Haben Sie die PIN Ihrer Sparkassen-Karte schon mal vergessen?

Nolting : Die der Sparkassen-Karte nicht, aber die der Kreditkarte. Ich habe beide Zahlen vereinheitlicht. Ich merke mir die PIN mit Eselsbrücken.

Sie sind ein Kind der Sparkasse, haben als Lehrling am 1. August 1971 bei der damaligen Sparkasse der Stadt Bad Oeynhausen und des Amtes Rehme angefangen. Welche Erinnerung haben Sie an den ersten Tag als Auszubildender?

Nolting : Mein erster Einsatz war in der Filiale Lohe. Es war erst ungewohnt, auf der anderen Seite des Schalters zu stehen. Wenn ich die Auszubildenden damals und heute vergleiche: Da liegen Welten dazwischen. Die jungen Leute sind heute selbstbewusster. Wir waren zurückhaltend. Damals erwarteten die Kunden, dass man auch als Azubi die Kontonummer weiß, wenn sie an den Schalter kamen. Das war natürlich nicht so. Früher war es noch üblich, dass Gewerbetreibende und Firmen morgens ihr Geld brachten. Das wurde zur Kasse gegeben. Der Filialleiter dort war sehr menschlich, ein väterlicher Freund.

Was haben Sie von Ihrem ersten Gehalt gekauft?

Nolting : Ich habe mit Mitte 17 auf Führerschein und Auto hingearbeitet. Es wurde ein Opel Coupé, in Weinrot. Den Führerschein habe ich mit 18 abgeholt.

Sparkassen fusionieren, verkürzen die Öffnungszeiten von Filialen oder schließen sie sogar. Hat der Beruf des Bankkaufmanns noch Zukunft?

Nolting : Er hat sich gravierend verändert. Das Ansehen ist geringer geworden. Man merkt dies auch bei der Zahl der Bewerbungen. Zu Spitzenzeiten wares es um 200 pro Jahr. Jetzt ist es noch ein Zehntel davon. Nach der Finanzkrise hat die Bank nicht mehr den Stellenwert. Ich sage aber nach wie vor, dass diese Ausbildung die am breitesten aufgestellte im kaufmännischen Bereich ist. Die Beratungstätigkeit wird die Zukunft dieses Berufes sein, gerade wenn es um wichtige Vermögensfragen wie den Hausbau geht. Eine solche Ausbildung würde ich auch heute noch machen, weil danach eine breite Basis vorhanden ist. Ich habe es bei meiner Tochter erlebt. Sie ist direkt nach dem Abi ins Studium gegangen. Sie sagt: ›Diejenigen, die vorher eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht haben, waren klar im Vorteil, mit Grundwissen in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre‹.

Hat sich die Fusion der Stadtsparkasse Bad Oeynhausen mit der in Porta Westfalica Anfang 2018 gelohnt?

Nolting : Wir sind sie nicht blind eingegangen. Wir haben Stärken und Schwächen beider Häuser analysiert und gesagt: Sie macht nur Sinn, wenn wir auch Synergien daraus ziehen können. Das hat sich bestätigt. So gibt es Einsparungen in der Revision, in der Kreditbearbeitung und im Backoffice-Bereich. Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen. Wir haben den Vorteil, derzeit einige ältere Arbeitnehmer zu haben, die auch verschiedene Vorruhestandsregelungen nutzen. Wir hatten uns vorgenommen, im Zuge der Fusion 30 Stellen zu reduzieren. Da sind wir kurz vor dem Ziel. In einigen Bereichen stellen wir aber auch schon wieder Mitarbeiter ein.

Wie sähe es ohne die Fusion aus?

Nolting : Wenn die Niedrigzinsentwicklung so weitergeht, wäre für jedes kleinere Haus irgendwann der Zeitpunkt gekommen, zu sagen: ›Was machen wir jetzt?‹ Dann bleibt nur das sehr starke Drehen an den Personal- und Sachkosten. Das geht auch, ist aber irgendwann endlich. Das haben die beiden Häuser vermieden.

Wird es die letzte Fusion im Umfeld dieses Hauses sein?

Nolting : Ich weiß es nicht. Geplant ist keine weitere. Wir grenzen an Lemgo, Herford und Minden-Lübbecke. Porta ist Ende 2016 auf uns zugekommen. Wenn Herr Draghi die Negativzinsen weiter ansteigen lässt, ist das bedenklich. Bei Kunden mit sehr hohen Einlagen treffen wir Vereinbarungen, dass sie auch zahlen. Das sind Einzelfall-Entscheidungen. Da beraten wir im Vorfeld auch zu Alternativ-Anlagen. Wir können für solche Kunden nicht dauerhaft die Negativ-Zinsen übernehmen.

In einem Monat sind Sie Pensionär. Wie leicht oder schwer fällt Ihnen der Abschied?

Nolting : Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite werden mir Kunden und Kollegen fehlen. Ich habe während meiner Tätigkeit auch viele Freundschaften schließen können. Die werde ich pflegen. Vor einem halben Jahr konnte ich es mir noch nicht vorstellen, aufzuhören. Andererseits: Die zunehmende Regulatorik im Bankwesen trägt dazu bei, dass ich sage: ›Vielleicht ist es auch ganz gut, dass jetzt Schluss ist, sich damit auseinanderzusetzen.‹ Dabei kann man die Freude am Beruf verlieren.

Wird es eine große Feier zum Abschied geben?

Nolting : Nein, dass passt nicht in die Zeit. Ich verabschiede mich persönlich von großen Firmenkunden. Leider kann ich nicht alle besuchen. Seit April nutze ich alle Kunden-Veranstaltungen, um mich zu verabschieden, zum Beispiel schon die Gewinnauslosung der Spar­lotterie im GOP im Frühjahr. Andere Foren sind die Betriebsfeier oder das Sparkassen-Forum im September.

Was werden Sie aus Ihrem Büro mitnehmen?

Nolting : Meine Kugelschreiber beziehungsweise Füller. Alles andere ist Sparkassen-Eigentum. Die Schränke sind voll. Ich bin dabei, das Büro aufzuräumen.

Wie beurteilen Sie die derzeit schwächelnde Konjunktur?

Nolting : Wir stehen davor, in eine leichte Rezession abzudriften. Wenn für zwei Quartale der Wachstumswert im Minus liegt, ist dies so. Das wird schon im Herbst der Fall sein. Der Handelskrieg zwischen China und den USA sowie der Brexit spielen eine große Rolle. Die Briten wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt, besonders bei einem Brexit ohne Deal. Ich fürchte, dass er kommen wird. Ich hoffe, dass die EU in ihrer Position hart bleibt.

Wie macht sich das auf lokaler Ebene bemerkbar?

Nolting : In manchen Bereichen des Maschinenbaus ist der Auftragseingang deutlich schwächer geworden. Mit Blick auf die aktuelle Lage stehen viele Unternehmer auf der Bremse, was größere Investitionen, so in Maschinen, angeht. Viele sagen: Ich komme mit vorhandenen Kapazitäten erst mal klar.

Wie lange hält die Nullzinsphase noch an?

Nolting : Ich glaube, wir entwickeln uns ähnlich wie Japan. Dort ist es seit Jahrzehnten so. Ich habe nicht die Hoffnung, dass sich in den nächsten Jahren da etwas tut. Herr Draghi tut sein Übriges. Ich habe einige Volkswirte schon gehört, die sagen: Solange wir eine Jahreszahl beginnend mit 202x haben, wird sich wenig verändern.

Wie sehen Sie rückblickend die Einführung des Euro?

Nolting : Es war die richtige Entscheidung. Das Tempo bei der Aufnahme einiger Länder war zu hoch. Die Bedingungen zum Beitritt sind immer mehr aufgeweicht worden. Da hat man die Augen vor der wirtschaftlichen Realität teilweise verschlossen. Griechenland ist ein Beispiel. Bevor man den Kreis erweitert, sollte man ganz genau hinschauen.

Auf was freuen Sie sich im neuen Lebensabschnitt besonders?

Nolting : Dass ich meinen Terminkalender selbst bestimme, an einem Tag vielleicht auch einmal kein Eintrag zu finden ist. Jegliches Ansinnen von neuen Ehrenämtern habe ich bisher abgelehnt. Ich will die Zeit erst einmal genießen, mit meiner Frau. Wir werden mehr reisen. Ich muss sportlich dringend etwas tun. Tennis, Leichtathletik, Tischtennis, das habe ich alles mal gespielt. Aber das liegt Jahrzehnte zurück. Meiner Frau habe ich versprochen, morgens früh mit ins Fitness-Studio zu gehen. Wichtig wird sein, dass der Tag eine Struktur hat.

Bleiben Sie in Bad Oeynhausen wohnen?

Nolting : Wir haben 1980 auf der Lohe neben meinem Elternhaus gebaut. Wir haben nicht die Absicht, es zu verkaufen. Alle Freunde leben hier. Bad Oeynhausen ist für mich Heimat.

Wie sieht eine Sparkassen-Filiale in fünf Jahren aus? Gibt es sie noch?

Nolting : In irgendeiner Form ja. Ob jede mit Personal ausgestattet sein wird, bezweifle ich. Das Filialnetz wird weiter ausgedünnt werden. Das hängt vom Kundenverhalten ab. Wir haben bewusst die Beratungszentren in Richtung Doppelqualifikation aufgestockt. In jedem gibt es jetzt beispielsweise einen Versicherungskaufmann und Wertpapier-Beratung. Kleinere Sparkassen haben mitunter gar kein Filialnetz mehr. Es wird aber hier unsere Stärke bleiben, in Kundennähe zu sein, vielleicht nicht mehr in 500 Meter-Reichweite. Da werden wir weiter unsere Saugnäpfe haben.

Zur Person

Nach Abschluss der Handelsschule hat Hans-Jürgen Nolting am 1. August 1971 seine Ausbildung begonnen. Von 1976 an absolvierte er den Studiengang zum Sparkassen-Betriebswirt an der Sparkassen-Akademie Münster. Von Januar 1978 bis zum Wechsel ins Vorstandssekretariat, das er als Abteilungsleiter von Mai 1986 bis Herbst 1993 leitete, war er Firmenkundenberater in der Kreditabteilung. 1988/89 besuchte er die Sparkassen-Akademie Bonn, um Kenntnisse im Marketing und Controlling zu vertiefen. Seit 1993 leitete er das Ressort Steuerung (Vorstandssekretariat, Betriebswirtschaft, Personal, Kommunikation). Zur Vorbereitung auf die Vorstandstätigkeit besucht er 1993/94 berufsbegleitend das Managementkolleg der Sparkassen-Organisation. 1994 wurde er zum Verhinderungsvertreter des Vorstandes berufen. Um die Bereiche Planung und Steuerung einer Großsparkasse kennenzulernen und Einblick in die Vorstandsarbeit zu gewinnen, war er 1995/96 je drei Monate in den Sparkassen Bremen und Coesfeld tätig. Anfang 1999 wurde er zum ordentlichen stellvertretenden Mitglied im Vorstand bestellt, Anfang 2000 zum ordentlichen Vorstandsmitglied mit Stimmrecht.

Mit seiner Frau Susanne lebt er auf der Lohe. Er hat eine erwachsene Tochter (27).