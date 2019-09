Im September beginnt der Prozess am Landgericht Bielefeld gegen einen Physiotherapeuten und Heilpraktiker in Bad Oeynhausen. Foto: dpa

Bad Oeynhausen/Bielefeld (dpa). Im Fall von möglicherweise sexuellem Kindesmissbrauch durch einen Physiotherapeuten und Heilpraktiker in Bad Oeynhausen beginnt am Landgericht Bielefeld am 12. September der Prozess. Angeklagt ist der 61-jährige Praxisbetreiber und seine 62-jährige Frau.