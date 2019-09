Von Rajkumar Mukherjee

Das Thema wird nun die Mitglieder des Umweltausschusses in der Sitzung am kommenden Dienstag von 18 Uhr an im großen Sitzungssaal des Rathauses beschäftigen. Der aktuelle Vorschlag der Verwaltung stammt von An­dreas Witt von der städtischen Koordinierungsstelle Klimaschutz. Der Tenor lautet: »Höchste Priorität für den Klimaschutz«. Grundlage hier sei auch die Überlegung, dass von einem Notstand in Bad Oeynhausen auch deshalb nicht gesprochen werden könne, weil dies bei entsprechenden Maßnahmen mit »weitreichenden Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten« einhergehen würde – was nicht beabsichtigt sei. Dieser Resolution kann der Rat zustimmen.

Lokal könne vom Notstand nicht die Rede sein

Aus der Vorlage für die Sitzung des Umweltausschusses geht hervor, dass Bad Oeynhausen – bei einer Ratszustimmung – seine »Solidarität mit den bereits vom Klimawandel bedrohten Regionen dieser Welt« erklärt. Das Anwachsen der Temperaturen sei ein globales Problem, dem aber vor allem auf nationaler und lokaler Ebene begegnet werden müsse. »Bad Oeynhausen ist gemeinsam mit allen anderen Kommunen mitverantwortlich für das Weltklima«, heißt es weiter in der Sitzungsvorlage. Andererseits könne »bezogen auf die lokale Bad Oeynhausener Situation nicht von einem Klimanotstand« die Rede sein.

Sprachregelung sollte gefunden werden

Dies macht nun den Unterschied zur jüngsten Diskussion im Stadtrat aus. Eine Mehrheit hatte sich damals, wie berichtet, nicht für den BBO-Vorschlag gefunden. Stattdessen hatte es sogar noch weitere Beschlussvorschläge von CDU und SPD gegeben. Und trotz einer Sitzungsunterbrechung war es nicht gelungen, verschiedene Anregungen und Ideen in einen gemeinsamen Beschlussvorschlag zu bringen. Deshalb sollte nach der Sommerpause – unter Beteiligung des Umweltausschusses – eine gemeinsame Sprachregelung gefunden werden.

Diese Regelung hatte auch Achim Wilmsmeier im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT im Juli hervorgehoben. Hätte es sie gegeben, dann wäre es aus seiner Sicht zu einer Ratsentscheidung vor der Sommerpause gekommen.

Stellung beziehen zu Höhenfeuerwerk und Eisbahn

Auch zur Frage, ob bei Veranstaltungen wie den Parklichtern noch ein Höhenfeuerwerk gezündet werden dürfe oder ob beim Weihnachtsmarkt eine Eisbahn aufzustellen sei, hatte Achim Wilmsmeier Stellung genommen und betont, dass es sich hierbei zunächst um berechtige Fragen und keine Polemik handele. Die Frage nach dem Feuerwerk beispielsweise hatte die UW in der Ratssitzung im Juli aufgeworfen.

Zu dem aktuellen Verwaltungspapier haben vier Fraktionen (SPD, BBO, Die Linke und UW) des Fünferbündnis Stellung genommen. Separat dazu äußern sich die Grünen sowie CDU sowie die FDP.