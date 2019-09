Löhne (WB/muk). In Löhne hat es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall mit einem Treckergespann gegeben. Das Fahrzeug mit einem 25-Jährigen am Steuer rutschte mitsamt des Anhängers einen Abhang hinunter und kippte in sieben Meter Tiefe auf die Seite. Die Bünder Straße war für etwa eine Stunde gesperrt.