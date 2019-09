Haben sich über das große Interesse an der Informationsveranstaltung am Mittwochabend in der Wandelhalle gefreut (von links): Ulrich Kreft (Stadtverbandsvorsitzender der FDP Bad Oeynhausen) und Thorsten Kröger (FDP), Paralympicssieger Sebastian Dietz, Peter Letkemann (Geschäftsführer Fitpark im Werre-Park), Stephan Kownatzki (FDP), Architekt Henning Bökamp (FDP), Moderator Frank Michna (FDP) und Ex-Profi-Fußballer René Müller. Foto: Malte Samtenschnieder