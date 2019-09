Bad Oeynhausen (WB). Nach einem Unfall ist die A2 am Freitag in Richtung Hannover zwischen Bad Eilsen und Rehren gesperrt worden. Die Autos stauten sich 20 Kilometer bis Bad Oeynhausen (Stand: 16.30 Uhr). Am frühen Samstagmorgen wurde die Autobahn wieder frei gegeben.