Mit ihrer im März gegründeten Schülerfirma machen sie den nächsten Schritt und laden alle Interessierten zur Teilnahme am Wettbewerb »Dein Design in der ganzen Stadt« ein: (von rechts) Lehrer Simon Bäumer sowie die Schüler Robin Lammers (18), Ian Varlemann (19), Babel Olca (19), Luca Limberg (16), Jan Kretzberg (19) und Darius Szymanski (19). Foto: Rajkumar Mukherjee

Von Rajkumar Mukherjee

Es geht nicht um große Gewinne, sondern mehr um Erfahrungen, die die Schüler aus den Jahrgängen elf und 13 sammeln wollen, beispielsweise in dem betriebswirtschaftlichen Bereich Marketing. »Und es geht darum, dass wir für Bad Oeynhausen moderne Designs entwickeln wollen, weg von den früher bekannten Souvenirs«, sagt Simon Bäumer (29), Lehrer für Sozialwissenschaften und evangelische Religion an der Europaschule.

Aktuell 19 verschiedene Designs

Wie berichtet, hatten sich die Schüler Ende März zusammengefunden. Aus rechtlichen Gründen ist Lehrer Simon Bäumer im Impressum von »badoeynhausen.­shop« aufgeführt. Die Schüler sind aber in den gesamten Prozess einer Firmengründung sowie deren Aufbau eingebunden. »Wir haben mit null Cent angefangen und bauen alles mit eigenen Mitteln auf«, sagt Simon Bäumer.

Derzeit gibt es schon 70 bis 80 Produkte, die die Schüler mit dem Wunschdesign der Kunden versehen können. Aus 19 verschiedenen Entwürfen, die die Schüler kreiert haben, können die Kunden auswählen und damit Pullover, T-Shirts oder beispielsweise Baby Bodys bedrucken lassen. Die Designs haben Namen wie »Good Bad Oeynhausen«, »Der Beginn einer wunderbaren Kurstadt« oder »WandelKaiserJordan.«

Dass Passanten in Bad Oeynhausen beispielsweise in diesen bedruckten T-Shirts unterwegs sind, ist für die Schüler eine besondere Erfahrung. »Das ist einfach cool, und wir können stolz sein!«, sagt Robin Lammers (18).

Damit die Kunden zufrieden sind, arbeiten die Schüler mit einer Firma zusammen, die Kleidung und Gegenstände für Künstler bedrucken lässt. »Und diese Firma ist auch für die Logistik und den Versand zuständig. Wir erhalten anschließend den Reingewinn«, sagt Simon Bäumer. Und er verweist darauf, dass sich die Schüler davon erst jetzt erstmals selbst Pullover und T-Shirts gegönnt haben.

Nächste Schüler-Generation mischt mit

Die nächste Generation mischt übrigens mit Luca Limberg (16) aus dem Jahrgang elf bereits mit. Schon seine Schwester Gina (19), die die Europaschule gerade verlassen hat, hat mitgemacht.

Bad Oeynhausen als Marke: Als Imagegewinn für die Stadt bezeichnet Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich die mit den Schülerdesigns bedruckten Produkte. »Daher unterstützen wir diese Idee«, sagt er. Die Idee der Schülergruppe »badoeynhausen.­shop« ist übrigens auch in den Wettbewerb »Heimatpreis 2019« in Bad Oeynhausen eingeflossen. Wie weit sie dabei kommen, können Interessierte beim »Markt der Möglichkeiten« am Sonntag, 22. September, zwischen 15 und 18 Uhr auf dem Gelände der Grundschule Altstadt mitverfolgen.

Zugleich machen die Europaschüler mit einem eigenen Wettbewerb auf sich aufmerksam. Bei »Dein Design in der ganzen Stadt« können Interessierte der Fantasie freien Lauf lassen und ihr eigenes Bad-Oeynhausen-Motiv kreieren. Anfang Dezember wird eine Jury drei Siegerentwürfe küren, die grafisch umgesetzt und ebenso im Shop angeboten werden sollen.

Wettbewerb

Einsendeschluss für den Wettbewerb »Dein Design in der ganzen Stadt« ist am Samstag, 30. November. Interessierte senden ihr Design mit kurzem Begleitschreiben (Idee, Absicht bei der Umsetzung) an badoeynhausen.­shop@­gmail.com. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht, auch Gruppen können teilnehmen. Die einzige Voraussetzung ist: Der Bezug zu Bad Oeynhausen muss im Design deutlich werden.