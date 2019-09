Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). Wer in diesen Tagen im Kurpark am Humboldt-Sprudel vorbeigeht, der hört es dort zeitweise aus dem offenen Bohrloch plätschern. Die Firma H. Angers Söhne Bohr- und Brunnenbau GmbH hat mehrere Verschlüsse gelöst. Hier geht’s zur Fotostrecke.

Und das mit viel Aufwand. Für den Eigenbetrieb Staatsbad dennoch eine wichtige Maßnahme. »Auch wenn es wirtschaftlich nicht abzudecken ist, haben wir natürlich ein Interesse daran, die Brunnen langfristig zu erhalten«, sagt Dirk Henschel, Leiter des Eigenbetriebs Staatsbad. Insgesamt beträgt die Tiefe des Humboldt-Sprudels 1036 Meter.

Noch im Juli war von mehreren Verstopfungen bis zu einer Tiefe von 140 Metern nicht auszugehen. Zunächst waren Teile des sogenannten Kugelschiebers ausgebaut und ausgetauscht worden. »Dann sollte es eine Kamerabefahrung geben. Bei etwa 7,40 Meter musste sie abrupt gestoppt werden, weil es dort einen Verschluss gab«, sagt Dirk Henschel.

Mehrere Verstopfungen

Allerdings nicht der einzige, wie auch Tom Meybert von der Firma Firma H. Angers Söhne Bohr- und Brunnenbau GmbH aus Hessisch Lichtenau weiß. In den vergangenen drei Wochen ist er vor Ort gewesen. »Die erste Verstopfung war durchgehend bis zu einer Tiefe von 64 Metern«, sagt er.

Ablagerungen von Salzkristallen und Gips haben diese verursacht. Um mit mehr Druck diesen Verschluss zu lösen, haben sich die Mitarbeiter für eine Umstellung der Bohrtechnik auf ein hydraulisches Verfahren entschieden. »Der Vorteil ist, dass man hierbei mit Hochdruck und 330 bar arbeiten kann. Im Prinzip ist das wie ein übergroßer Kärcher«, sagt Tom Meybert.

Befahrung mit der Kamera

Anschließend sei das Rohr mit der Kamera befahren worden, nun bis zu einer Tiefe von 125 Metern. Auch dort hat es einen Verschluss gegeben, der ebenso mit Hochdruck beseitigt worden ist. Dann sollte der Spülschlauch mit der maximalen Länge von knapp 300 Metern hinuntergefahren werden – allerdings haben die Mitarbeiter bei 140 Metern Tiefe den nächsten Verschluss gefunden, der ebenfalls aufgebrochen worden ist. »Ziel war es dann, die restlichen Verkrustungen herauszuholen«, sagt Tom Meybert.

Aufschluss darüber, dass der Brunnen wieder frei ist, kann jetzt eine Kamerabefahrung bis etwa 450 Metern Tiefe bieten. »Damit wir Klarheit für den Bereich zwischen 300 und 500 Metern haben«, sagt Dirk Henschel.

Spezialkamera erforderlich

Es sei aber sogar auch möglich, eine Kamerabefahrung bis zu einer Tiefe von 1000 Metern durchzuführen. Dafür sei aber eine Spezialkamera nötig. »Das hängt mit der Dichte des Sole-Materials zusammen, die ansteigt«, sagt Tom Meybert.

Am Dienstag hat es wieder ordentlich geplätschert, aus dem offenen Bohrloch in die darunterliegende Kammer. Warmer Dampf ist ebenso aufgestiegen. »Die Temperatur beträgt derzeit 34,7 Grad«, sagt Tom Meybert.

Ermittlung der Schüttung

Mit seinem Kollegen Markus Brandel will er derzeit einen weiteren Wert ermitteln: Nämlich wie stark die Schüttung des Humboldt-Sprudels ist. Damit ist – in einfachen Worten – die Kraft gemeint, mit der das Wasser nach oben sprudelt. Dass das überhaupt so ist, liegt an der sogenannten artesischen Quelle: Damit ist ein natürlicher Austritt von Wasser aus der Tiefe gemeint – wenn der Druck größer ist, als der Abstand zur Erdoberfläche. Zwischen sieben und acht bar beträgt der Wasserdruck.

Der Grund für die Verschlüsse liegt übrigens im Stillstand seit Ende 2016: Damals ist die Belieferung zur Klinik Rehaklinik Porta Westfalica nach Kündigung des Vertrags eingestellt worden.