Im Steinbruch Störmer sind alte Erdschichten gut zu erkennen. Vor 160 Millionen Jahren war hier ein Meer. Einen Einblick in die Erdgeschichte gab es am Tag des Geotops. Foto: Frank Dominik Lemke

Von Frank Dominik Lemke

Bad Oeynhausen (WB). Der Steinbruch Störmer in der Wallücke ist für Geologen wie ein offenes Buch, in dem sie aus der Geschichte des Planeten Erde lesen können. Vor 160 Millionen Jahren zogen hier Dinosaurier über das Land. Thomas Lis von der Universität Bremen hat Besucher dort anlässlich des Tages des Geotops herum geführt und aus den Gesteinsschichten vorgelesen. Hier geht’s zur Fotostrecke.

Geologen denken in großen Zeiträumen: »Als Afrika in der Kreidezeit begann, mit der europäischen Landmasse zu kollidieren, türmten sich die Alpen unter dem Druck der Kontinentalplatten auf«, sagte der Masterstudent der Geowissenschaften. Das war vor etwa 70 bis 140 Millionen Jahren. Dadurch sei auch das Wiehengebirge entstanden.

In den vergangenen 120 Jahren hat der Mensch hier tief in die Erde gegraben. Der Steinbruch Störmer ist einer von vielen in dem bis zu 320 Meter hohen Mittelgebirge, das von Bramsche bis zur Porta Westfalica reicht. In dem Steinbruch rieselt Schwarzer Tonschiefer an der Südflanke herab.

An den tiefsten Stellen des Geländes treten Schichten aus verwittertem Eisenerz an das Tageslicht. Einst haben hier Bergleute danach gegraben. Das Wiehengebirge war an der Förderleistung gemessen in den 1950er und 1960er Jahren das zweitgrößte Bergbaugebiet Deutschlands.

Ehemalige Erzgruben sind heute verlassen

Heute sind die ehemaligen Erzgruben verlassen. Der Steinbruch ist inzwischen Privatgelände und wird von der Firma Müller Sand- und Kiesgruben GmbH & Co. KG bewirtschaftet. Das LWL-Museum für Naturkunde in Münster unterhält die paläontologische Bodendenkmalpflege.

Im Jura war der Norden Deutschlands ein flaches Meer mit tropischen Inseln. Muscheln, Fische und Korallen säumten die Riffe. An der Wasseroberfläche tummelten sich Meeresreptilien. Auf den Inseln lebten Dinosaurier. Die Bagger haben die Überreste dieser Zeit frei gelegt.

Wer hier auf die Suche geht, kann versteinerte Schalentiere, Knochen und Meerespflanzen entdecken. »Das hier ist eine Gryphaea, eine ausgestorbene Muschelgattung«, sagt Thomas Lis und hebt ein schwarzes Fossil vom Boden auf, das in dieser Art zu Hunderten im Steinbruch Störmer zu finden ist.

An anderen Fundorten ist die Gryphaea eine Seltenheit. Hier ist sie nichts Besonderes. Bevor Afrika das Wiehengebirge auftürmte, müssen hier unzählige Muscheln gelebt haben. Doch der 34-Jährige hat auf dem Weg durch den Steinbruch einen interessanten Fund gemacht: ein Fußabdruck von einem Reptil, recht gut erhalten.

»Das werde ich mir nach der Führung näher ansehen«, sagt Thomas Lis. Was für die Wissenschaft von Interesse sein kann, will er für das LWL-Museum für Naturkunde bewahren. Der Steinbruch steht unter Schutz. Ausgrabungen und das Suchen von Fossilien sind nur mit Genehmigung zulässig. Aus dem Wiehengebirge stammen spektakuläre Funde.