Wie hier hoffen die Organisatoren des Klimabündnisses Löhne an diesem Freitag auf viele Teilnehmer bei der Kundgebung auf dem Findeisenplatz. Auch Bad Oeynhausener werden erwartet. Von 14 Uhr an haben die meisten Schüler vermutlich frei.

Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Beim dritten globalen Klimastreik soll es der Bewegung »Fridays for Future« zufolge Demos in 500 deutschen Städten geben. Ein Anmelder ist das Klimabündnis Löhne, das an diesem Freitag unter dem Motto #AlleFürsKlima etwa 200 Teilnehmer auf dem Findeisen-Platz erwartet, auch aus Bad Oeynhausen.

Um 14 Uhr soll die Demo beginnen. Die Organisatoren erwarten Teilnehmer aus vielen gesellschaftlichen Bereichen. »Beispielsweise von den Kirchen, den Gewerkschaften, aber auch aus der Verwaltung und von Unternehmen«, sagt Jan Philipp Fründ (29), Sprecher des Klimabündnisses Löhne. Aus seiner Sicht sei das Thema in lokaler Hinsicht aktuell: »Am Mittwoch hat der Löhner Rat den Klimanotstand ausgerufen. Jetzt müssen die Ziele des Klimaschutzplans umgesetzt werden.« Zugleich verweist er auf die Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung am Freitag (siehe Informationskasten).

In Bad Oeynhausen hatten vergangene Woche die Mitglieder des Umweltausschusses, wie berichtet, den Weg für die Ratsentscheidung zur Klimaresolution geebnet. Allerdings hatten sie vorher den Begriff »Notstand« gestrichen, stattdessen gilt nun die »höchste Priorität für den Klimaschutz«. Auch Volker Brand, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, nahm als Ausschussvorsitzender daran teil. Das Thema Klima begleite die Grünen-Partei seit ihrer Gründung – und lange vor »Fridays for Future«. »Ich habe aber große Sympathie für die Jugend, die in großen Teilen erkannt hat, wie wichtig dieses Thema für ihre Zukunft ist«, sagt der Lehrer an der Europaschule Bad Oeynhausen.

Regelung mit Eltern und Schülern

Wenn die Demo an diesem Freitag um 14 Uhr beginnt, haben an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (BBG) Löhne die Schüler der Sekundarstufe I Unterricht in Arbeitsgemeinschaften, darunter die »Umwelt-Detektive« oder die Bienen-AG. Für die Sekundarstufe II dauert der Unterricht bis 16.30 Uhr. Sollten Oberstufenschüler bei der Demo dabei sein wollen, müssen sie das vorher angekündigt haben. »Wir setzen darauf, dass sie eigenverantwortlich handeln und den Unterrichtsinhalt nacharbeiten. Einige Oberstufenschüler müssen vor den Herbstferien Klausuren schreiben«, sagt BBG-Leiterin Daniela Gehring.

Von den 995 Schülern am Städtischen Gymnasium Löhne (SGL) hat im Zeitraum der Demo nur eine Jahrgangsstufe Unterricht. Schüler, die zur Demo wollen, müssen entschuldigt sein, sonst drohen Fehlzeiten. Beim Thema Freitags-Demos sieht Christian Tiedemann, stellvertretender Leiter des SGL, übrigens keinen Widerspruch zwischen streikenden Schülern und dem Unterricht: »Bildung heißt ja gerade, kritisch zu sein, sich zu informieren, Politiker zu hinterfragen.«

Damit Schüler nicht in Konflikte geraten, sollte eine »Fridays for Future«-Demo demnächst wieder vormittags stattfinden, habe die Realschule Nord in Bad Oeynhausen eine Regelung mit Eltern und Schülern vereinbart. »Eltern können für ihre Kinder eine Teilnahme anmelden und sie freistellen lassen«, sagt Leiterin Karola Picht-Dreier. Das sei aber an die Bedingung geknüpft, dass Schüler versäumten Unterrichtsstoff selbstständig nacharbeiten.

Vorgaben des Schulministeriums

Auch Kornelia Wilken-Klocke, Leiterin der Städtischen Realschule Löhne, möchte Schüler für gesellschaftliche Themen interessieren. »Im Prinzip ist die Diskussion gut, nicht aber die Teilnahme bei Demos während der Unterrichtszeit«, sagt sie. Stattdessen versuche sie gemeinsam mit dem Kollegium, das Thema Nachhaltigkeit etwa in den Religionsunterricht einfließen zu lassen.

An die Vorgaben des Schulministeriums in Nordrhein-Westfalen hält sich das Immanuel-Kant-Gymnasium in Bad Oeynhausen, betont die stellvertretende Leiterin Annett Vetter. »Es gibt beim IKG diesbezüglich keine Regelung für Beurlaubungen oder unentschuldigtes Fehlen während Demonstrationen«, sagt sie.

Volle Redner-Liste

150 Länder sollen sich nach Angaben der Bewegung »Fridays for Future« am dritten globalen Klimastreik beteiligen. In Löhne erwartet das dortige Klimabündnis eine Reihe von Rednern. Dazu gehören Bernd Poggemöller, Bürgermeister in Löhne, sowie Thomas Dippert, Vorsitzender des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Kreisverband Herford-Minden-Lübbecke, sowie Gerold Haug, Initiator für mehr Car-Sharing und optimierten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Karl-Heinz Niehus vom Naturgartenforum OWL schildert die Umweltzerstörung aus der Sicht eines Biologen. Sprechen werden auch Friedel Böhse, DGB-Kreisvorsitzender Herford, Stephie Karger, Bezirksvorsitzende von Verdi OWL, Ulrich Adler vom Klimabündnis Löhne und Barbara Rodi von der friedensfördernden Energie-Genossenschaft Herford. Mit dabei sind auch die Kirchengemeinden in Löhne. Für Musik sorgen Bernhard Adler und Überraschungsgäste.

Gebet zum Klima

Auf den Klima-Aktionstag von »Fridays for Future« wollen auch die Teilnehmer des Friedensgebets in der evangelischen Altstadtgemeinde am Freitag von 18 Uhr an, nach dem Abendläuten, eingehen. Das Thema Klima soll im Mittelpunkt der Gespräche und Meditation stehen. Die Bewahrung der Schöpfung sei seit langem ein zentrales Anliegen der Kirche.