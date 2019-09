Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Unter der Terrasse von »Karlchen’s Brotschaft« nahe des Südbahnhofes ist nach Informationen dieser Zeitung bereits am Freitag ein Leichnam gefunden worden. Ein Mann soll gegen 11.45 Uhr die Polizei verständigt haben.

Die zuständigen Beamten des Kriminalkommissariates I der Mindener Polizei haben sich vor Ort ein Bild gemacht. In Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Bielefeld ist entschieden worden, eine Mordkommission zu bilden, da offenbar unklar ist, ob es sich um eine Selbsttötung oder ein Gewaltverbrechen handelt. Der Zustand des Leichnams soll den Rückschluss zulassen, dass er dort bereits über einen längeren Zeitraum gelegen hat. Die Identität der gefundenen Person ist bislang ungeklärt. So richtet sich das Interesse der Ermittler zunächst vor allem darauf, diese Frage zu klären. In diesem Zusammenhang kann es auch zur Anordnung einer Obduktion kommen.

Nähere Einzelheiten wollen die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft in Bielefeld voraussichtlich am Sonntag bekanntgeben. »Karlchen’s Brotschaft«, eine Filiale des Backunternehmens »Karlchen’s Backstube« aus Löhne, ist Ende des Vorjahres an der Weserstraße eröffnet worden. Die Terasse, unter der der Leichnam gefunden wurde, befindet sich etwa 30 bis 40 Zentimeter über dem Boden. Zum genauen Fundort im Bereich unter der Terasse gab es keine Angaben. Zunächst von der Polizei vorgenommene Absperrungen sind inzwischen wieder entfernt worden.