Von Gabriela Peschke

Der charmante Österreicher, der mit seinem seidig-kraftvollen Timbre am glänzenden Flügel Frauenherzen, Plattenteller und eine ganze Generation erobert hatte, wurde in der Show »Merci Udo« auf zeitgemäße Weise wieder erweckt. Pulsierende Licht- und Sound-Effekte sowie bunte Videoanimationen umgaben vier virtuose Musical-Sänger, die stimmgewaltig den Chansonnier coverten. Dafür wurde sogar die »Udo-Tonart« auf weibliche Darstellerinnen adaptiert, auch interpretierten die Sänger einige Songs im Quartett.

Udo Jürgens schreibt 1978 Fußballgeschichte mit

»Immer wieder geht die Sonne auf«, sang Maria Jane Hyde hingebungsvoll, während im Hintergrund ein Morgenlicht über Bergspitzen eingeblendet wurde. Eine gefällig vorgetragene Ballade. Stimmlich kam Markus Dietz, unter anderem ehemaliger deutscher Meister im Kampfsport, Udo Jürgens am nächsten. Mit schwungvollen Tanzbewegungen zum Klassiker »Siebzehn Jahr, blondes Haar« befeuerte er das bis dahin zögerliche Publikum. Getoppt wurde das Geschehen auf der Show-Bühne dann durch die Choreografie zum Schlager »Buenos Dias, Argentina«, mit dem Udo Jürgens 1978 Fußballgeschichte mitgeschrieben hatte. Der Solist erschien im Poncho, die Backup-Crew der Sänger im Fußball-Trikot, die Shorts kurzerhand über die schwarze Anzughose gestreift. Der Schwenk von der Hommage zur Persiflage fand jedoch den Zuspruch des Publikums: Es gab viel Applaus und lautes Gelächter.

Zwischendurch unterhielt der Erfinder der Show, Peter Wölke, seine Gäste mit Einzelheiten aus dem Leben des Klagenfurter Schlagerstars. Dass er deutsch-russischer Abstammung war, als Knabe eine Mundharmonika statt eines Akkordeons von seinen Eltern geschenkt bekam und einen weiten Weg nehmen musste, bevor er vom österreichischen Kneipen-Tingler mit einem Stundenlohn von umgerechnet 40 Cent zum Weltstar avancierte, all das erfuhr man vom Inhaber der Firma »Rainbow Show Service«, die für die Konzeption verantwortlich zeichnet.

Wölke präsentierte sich selbst ebenfalls als musikalischer Allrounder: am E-Piano, mit Klarinette und Saxophon und schließlich am Akkordeon, auf dem er eine eigene Interpretation des Schlagers »Anuschka« zum Besten gab. An der Sitztrommel (Cajon) schließlich stimmte er »Mathilda« an, und die Musical-Crew entführte die Zuschauer zum Calypso-Sound von Harry Belafonte unter digital eingespielte Palmen. Lebhaftes Mitklatschen und ein dankbarer Applaus ließen erkennen, dass dem Publikum die musikalische Nostalgie-Reise gefiel.

Evergreens wie »Aber bitte mit Sahne«

Im weiteren Verlauf der mehrstündigen Bühnenshow folgten schließlich die Evergreens, bei denen einzelne Zuschauer auf den Rängen am Platz tanzten, während im Parkett mitgesungen wurde. Die Duett-Ballade »Ich will, ich kann« oder der Song der Fernsehlotterie »Zeig mir den Platz an der Sonne« fanden ihren Widerhall im Publikum genauso wie die Schlager »Griechischer Wein«, »Aber bitte mit Sahne« oder »Ich war noch niemals in New York«.

Nicht fehlen durfte zum Schluss der legendäre weiße Bademantel, Udo Jürgens’ Kultklamotte kurz vor jedem Bühnenabgang. Im Theater im Park gab es den Bademantel im Quartett – plus Zugaben und Stimmungsbooster. Ein gelungener Abend für alle Jürgens-Nostalgiker.