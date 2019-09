Bad Oeynhausen-Rehme (WB/lmr). Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz ist am Montag die Polizei in Bad Oeynhausen ausgerückt. Gegen 14.30 Uhr sind zwei Beamte der Polizeiwache Bad Oeynhausen an die Rehmer Karl­straße gerufen worden. Der Grund: Ein Baugerüst war auf ein parkendes Auto am Straßenrand gekracht.