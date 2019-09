Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). Der Eigenbetrieb Staatsbad hält an der Idee eines sogenannten Indoorgradierwerks im Bereich der Liegehalle fest. Für diese Variante beim Umbau im Zuge des Projekts »Solegarten« können die Mitglieder des Betriebsausschusses in der kommenden Woche stimmen.

Wie berichtet, waren in der Juni-Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung mögliche Gesamtkosten für die Außenanlagen mit 794.000 Euro sowie für die Umgestaltung der ehemaligen Liegehalle zum Veranstaltungszentrum mit 705.000 Euro genannt worden.

Vorteil seien »deutlich vielfältigere und variablere Nutzungsmöglichkeiten«

Wie aus der Vorlage für die Sitzung des Betriebsausschusses Staatsbad am Dienstag, 1. Oktober, – Beginn um 18 Uhr im Haus des Gastes – hervorgeht, gibt es aber zwei Varianten. In Variante I mit Umbaukosten von 680.621 Euro für die Liegehalle entfällt das Indoorgradierwerk in der Planung.

Der Eigenbetrieb empfiehlt dem Betriebsausschuss, stattdessen für Variante II mit Umbaukosten für die Liegehalle von 705.405 Euro zu stimmen. Vorteil seien »deutlich vielfältigere und variablere Nutzungsmöglichkeiten«.

Am Mittwoch, 2. Oktober, sollen dann die Mitglieder des Stadtrats über beide Varianten beraten. Beginn ist um 17 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus, Ostkorso 8.

Variante I

Hier sieht die Planung – ohne Indoorgradierwerk – der Ausschussvorlage zufolge grundsätzlich weiterhin einen Ausstellungsbereich vor, der allerdings um einen Mediabereich erweitert wird. Der verbleibende Bereich würde in dieser Variante als Veranstaltungs-/Seminarraum ausgebaut. Die bereits im ursprünglichen Entwurf vorgesehene Toilettenanlage würde zudem einen Außen- wie auch Innenzugang erhalten.

Variante II

Die Variante II sieht den Bau eines zusätzlichen multifunktional nutzbaren Veranstaltungsraums vor. Dieser könnte dort entstehen, wo sich derzeit noch in Richtung Norden ein alter Anbau befindet. Mit einem Wanddurchbruch könnte der Veranstaltungsraum an die Liegehalle angebunden werden.

Mit Glasfassaden würde der Raum auf der Nord- wie auf der gegenüberliegenden Seite transparent gestaltet werden. Der Blick hinaus in den Kurpark wäre so für Nutzer des Solegartens möglich. Neben dem Seminarbereich sieht die Variante II zudem einen Ausstellungsbereich vor. Von dort an, wo das Gebäude einen Knick macht, würde der neue Liegebereich gestaltet.

Barrierefreie Sanitäranlage

Der Unterschied zu Variante I wäre vor allem der Bau eines Indoorgradierwerkes mit entsprechenden Inhalationsmöglichkeiten. Wie in der Variante I ist auch bei dieser Ausführungsvariante der Bau einer barrierefreien Sanitäranlage mit Außen- und Innenzugang vorgesehen.

Durch den vorgesehenen Anbau würde das Raumangebot im Gebäude erhöht und führe zu einem ausgewogenem Flächenverhältnis der geplanten unterschiedlichen Nutzungsbereiche, heißt es in der Beschlussvorlage. Dem Indoorgradierwerk würde die Funktion eines Raumtrenners zukommen.

Die beiden möglichen Varianten stellt Christian Decker vom Planungsbüro »habermann.decker-architektenpartGmbH« vor. Zudem wird Philipp Büsselmann von L-A-E Architekten, Landschaftsarchitekturbüro Ehrig die Planung zur Aufwertung der historischen Liegewiese und des Alexander-von-Humboldt-Sprudels als Solegarten vorstellen.

Fördermittel werden beantragt

Die Maßnahmen »Solegarten – Aufwertung der historischen Liegewiese und des Alexander-von-Humboldt-Sprudels« sowie »Solegarten – Umgestaltung der ehemaligen Liegehalle zum Veranstaltungsort« sind in die Gesamtfortschreibung des integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) 2019 aufgenommen worden. Das hat der Stadtrat in der Sitzung am 3. Juli beschlossen, heißt es in der Vorlage zum Betriebsausschuss Staatsbad. Auf dieser Grundlage würden derzeit entsprechende Anträge für Mittel aus dem Städtebauförderprogramm »Aktive Zentren« für 2020 vorbereitet.

Die Stadt ist die Untere Denkmalbehörde und hat im Austausch mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe die denkmalrechtliche Erlaubnis für den Umbau in Aussicht gestellt bekommen.