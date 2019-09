Das Gebiet entlang der Weser hat großes Potenzial nicht nur zur Naherholung. Das Ufer könnte an bestimmten Abschnitten renaturiert werden und so zu neuen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen führen. Einige Ideen hat der Kreisverband Minden-Lübbecke im BUND während einer Radtour vorgestellt. Ausgangspunkt war das »Café Lohbusch« in Dehme. Foto: Wilhelm Adam

Von Wilhelm Adam

Die Tour stand unter dem Motto »Brennpunkte des Naturschutzes«. So sei der Bitterling ein seltener Fisch, der seine Brut in Muscheln einbringe und gemeinsam mit ihnen aufziehe. Wacker hält er sich noch im Lohbusch-Teich bei einem geringen Sauerstoffgehalt von bis zu drei Milligramm pro Liter, berichtet BUND-Kreisvorstandsmitglied Thomas Dippert.

Entwidmung als Wasserstraße

Philipp Reese, Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Wilhelm Reese, erläutert geplante Renaturierungsmaßnahmen entlang der Weser ab dem Ende der Kiesförderung 2028. Foto: Wilhelm Adam Philipp Reese, Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Wilhelm Reese, erläutert geplante Renaturierungsmaßnahmen entlang der Weser ab dem Ende der Kiesförderung 2028. Foto: Wilhelm Adam

Und einfach wären aus seiner Sicht die Maßnahmen, um nicht nur ihm einen attraktiven Lebensraum zu bieten. »Die Weser müsste als Wasserstraße entwidmet werden«, erklärte er einen aus seiner Sicht notwendigen Schritt, den die Mindener Niederlassung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes einleiten könnte. Seit 25 Jahren bestehe am oberen Lauf des Flusses in Richtung Rinteln kein Frachtschiffverkehr mehr. Zudem könnten am Lohbuschteich zwei Verbindungen zur Weser geschaffen werden, um einen regelmäßigen Austausch des Wassers und die Ansiedlung neuer Organismen zu ermöglichen. Die Stadt bemühe sich derzeit mit dem Landwirt am nördlichen Ufer um eine Lösung. Dabei gehe es entweder um einen Kauf der Fläche oder einen Flächentausch, wie Dippert erläuterte. Schließlich könne zu viel Nitrat auch der Wasserqualität im Lohbusch-Teich schaden.

Doch leisteten die Landwirte wichtige Beiträge für den Naturschutz, wie Dippert an der Nutzung zweier Ackerflächen nahe des Teichs erklärte. Nach dem Anbau einer Frucht wie Mais oder Getreide blieben die Äcker nicht brach zurück. Zwischenfrüchte wie Senfarten oder Rübsen säe der Bauer nicht nur, um den Stickstoff im Boden für eine Folgefrucht zu erhalten, wie die Landwirte Heinz-Wilhelm Reker und Rainer Meyer am Beispiel ihres Maisanbaus für ihre Biogasanlage am Standort Auf dem Boost ergänzten. »Zwischenfrüchte beschatten den Boden«, erklärte Meyer. Das sei nicht nur für den Lebensraum von Tieren und Organismen in der Erde wichtig. Auch für Insekten ermögliche man so attraktive Bedingungen.

Werre muss für Fische durchlässiger werden

»Fischotter könnten sich am Weser-Werre-Kuss ansiedeln«, führte Dippert mögliche Maßnahmen an der Werre-Mündung aus. Zudem sei das Gebiet größtenteils mit der Bundesvermögensverwaltung und der Stadt als Eigentümer in öffentlicher Hand und eine Renaturierung möglich. Die Werre müsse dafür nur für die Fische durchlässiger gemacht werden. Eine »Raue Gleite« lasse sich dafür am Platz des Sielwehrs mit einem Laufwasserkraftwerk verbinden, so dass diese Staustufe dann nicht mehr nötig sei. »Die Stadt Löhne besitzt Flächen am Fluss«, erklärte Dippert, und die könnten ein natürliches Hochwasser ebenso auffangen wie die Flutmulde in der Kurstadt. Auch Dämme am Kokturkanal ließen sich dann ohne Gefahr für Stadt und Bevölkerung zurückbauen.

Wie man Maisanbau und Naturbewusstsein entlang der Weser miteinander verbindet, erklären aus ihrer Sicht die Landwirte Rainer Meyer (links) und Heinz-Wilhelm Reker. Foto: Wilhelm Adam Wie man Maisanbau und Naturbewusstsein entlang der Weser miteinander verbindet, erklären aus ihrer Sicht die Landwirte Rainer Meyer (links) und Heinz-Wilhelm Reker. Foto: Wilhelm Adam

Auch örtlich ansässige Unternehmen wollten sich beteiligen, um für Qualität für Mensch und Natur an ihren Standorten zu sorgen. Vor diesem Hintergrund hatte Philipp Reese, Inhaber und Geschäftsführer der WRM Reese-Unternehmensgruppe auf das Kiesabbaugelände Gut Deesberg eingeladen. Anwohner haben ihre Bedenken gegen den Abbau in einer Initiative formuliert (diese Zeitung berichtete). Er erfolge nun genehmigt entlang der Weser.

Für 2028 sei geplant, den Abbau zu beenden und das Gebiet zu renaturieren, erklärte Reese. Zwei künstliche Seen sollen dann auf der ehemaligen Abbaufläche entstehen, die mit der Weser verbunden werden sollen. Neben Weideflächen würden Rückzugsgebiete für seltene Vogelarten wie das Schwarzkehlchen angelegt. »Wir haben bereits jetzt am anderen Ufer der Weser Land gekauft«, fügte Heinz-Jürgen Requardt von der Abteilung für Rohstoffsicherung und Planung hinzu. Für seltene Arten wie das Schwarzkehlchen stünden davon zwei Hektar bereits jetzt als Ausgleichsflächen für verlorenen Lebensraum zur Verfügung. Requardt: »Mit der Bezirksregierung stehen wir in engem Kontakt.«

Mit anderen Abschnitten vernetzen

»Entscheidend ist, was auf dem Platz passiert«, sagte Karsten Otte, Sprecher der Bezirkskonferenz Naturschutz in OWL die Pläne des Unternehmens. Zudem seien die Anstrengungen des Betriebs »mit weiteren Überlegungen für andere Abschnitte zu vernetzen.« Doch wenn diese Planungen umgesetzt würden, seien sie sehr gut und für die »Entstehung von Auenlandschaften aus zweiter Hand« wichtig. »Jungfische finden in neu entstandenen Wesertaschen Verstecke«, erklärte Otte. Die gebe es zu selten. »Die Menschen haben im Lauf der Jahrhunderte Flüsse überformt.«