Für den Wettkampf am kommenden Montag sieht sich Jenny Thielking vom »Café Finselbach« gut gerüstet. Mit einer bunten Tortenkreation tritt die Mindenerin beim Leistungswettbewerb der Konditoren auf Landesebene für Ostwestfalen-Lippe an. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Zwei Torten, 24 kleine Törtchen, 40 Pralinen und sechs Marzipan-Tiere: Das muss die Bad Oeynhausener Konditorin Jenny Thielking (24) am Montag, 30. September, in acht Stunden schaffen. Sie tritt für die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld beim Leistungswettbewerb der Konditoren auf Landesebene an.

An einem ganz normalen Arbeitstag im Café Finselbach bereitet Jenny Thielking verschiedene Torten zu, kreiert Pralinenvariationen oder sorgt für Nachschub an der Eistheke. »Als ich klein war, wollte ich im Garten immer eine Bäckerei eröffnen«, berichtet sie. Eigentlich sei es schon immer ihr Traum gewesen, Konditorin zu werden.

Doch ihr Lebensweg ist zunächst anders verlaufen. Nach dem Abitur zieht es sie für ein Jahr als Au-Pair nach Australien. Darauf folgen zwei Semester Wirtschaftswissenschaften an der Uni. »Ich habe sofort gemerkt, dass ich als Wirtschaftsstudentin nicht glücklich werde«, berichtet Jenny Thielking. Nach einer Orientierungsphase besinnt sie sich wieder auf ihren Kindheitsraum, und fängt eine Lehre zur Konditorin in Bad Oeynhausen an. »Ich kann bei meiner Arbeit sehr viel ausprobieren, und viel selbst machen«, erzählt sie. Für sie sei das ein Grund, dass sie den Noten zufolge eine der besten Konditoren in OWL sei.

»In letzter Zeit läuft im Hintergrund immer mal wieder die Stoppuhr«

»In letzter Zeit läuft im Hintergrund immer mal wieder die Stoppuhr«, verrät Jenny Thielking. Bei dem Wettbewerb sei es wichtig, die Stehzeiten der einzelnen Komponenten richtig einzuschätzen. »Die Böden brauchen ihre Zeit zum Auskühlen, und die Schokolade muss richtig temperiert sein«, erläutert sie.

Einen kleinen Vorteil habe sie gegenüber ihren Mitstreitern. Anfang des Jahres hat sie den praktischen Teil ihrer Ausbildung in der Backstube des Campus Handwerk absolviert. »Ich weiß wo alles steht«, berichtet Jenny Thielking. Ob der 24-Jährigen dieser Vorteil helfen wird?

Jenny Thielking weiß, dass die Konkurrenz enorm stark sein wird. »Es treten nur die besten der Handwerkskammern aus Nordrhein-Westfalen an«, sagt die Konditorin. Die Nervosität würde langsam spürbar. Doch bevor es am Montag volle Konzentration auf den Wettkampf heißt, hat Jenny Thielking am Sonntag einen freien Tag. »Ich werde bestimmt fünf Mal nachschauen, ob ich alle Rohstoffe in den richtigen Mengen vorbereitet habe«, erzählt Jenny Thielking. Zur Ruhe kommen werde die 24-Jährige wahrscheinlich erst wieder einige Tage nach dem Wettbewerb.

Als Konditorin auf Weltreise gehen

Mit einer bunten Kreation aus Zuckermasse, die an das Great Barrier Reef in Australien erinnert, will Jenny Thielking ihre Schmucktorte am Montag versehen. »Diese farbenfrohen Eindrücke beim Tauchen, während meines Auslandsjahres in Australien, inspirieren mich immer wieder«, sagt Jenny Thielking. Schon im März hat sie, zu der Zeit noch Konditorin in Ausbildung, beim Azubi-Cup der Handwerkskammer Ostwestfalen zu Bielefeld mit einer ähnlichen Kreation den dritten Platz belegt. »Ich bin gespannt, wie es der Jury am Montag gefallen wird.

Wenn es nach ihrem Chef ginge, Konditormeister Dirk Luther, sei der Bundeswettbewerb sowie der Wettkampf auf europäischer Ebene fast schon eingeplant. »Das ganze Team steht hinter mir«, sagt Jenny Thielking.

In Zukunft möchte sie erneut die Welt bereisen, dann aber nicht als Au-Pair, sondern als Konditorin. »Vielleicht zieht es mich dann irgendwann wieder zurück zum Café Finselbach.«