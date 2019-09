Marzipan, Trüffel, Kekse und Vollmilchschokolade in verschiedenen Variationen, aber auch Konfitüre und Spirituosen bietet Barbara Schuster auf etwa 50 Quadratmetern an. Für viele Kunden ist ihr Laden im Bogengang der Königshof-Kolonnaden fast schon eine Institution in Bad Oeynhausen.

Von Rajkumar Mukherjee

So wie der ältere Mann am Tresen. Vor ihm in der Auslage unter Glas sieht er Eierlikör-Pralinen, Pfefferminzkugeln, Trüffel, Cointreau-Butter-Konfekt und Vieles mehr. Sein Blick geht nach links, er tippt auf die Scheibe. »Eine Tüte von den Himmlischen, bitte.« Die Sahne-Pralinen sind mit Vollmilch umhüllt und in Zucker gewälzt. Barbara Schuster nimmt eine Zange, schiebt die Glasplatte im Tresen zur Seite und füllt vier Kugeln des Konfekts in eine kleine durchsichtige Tüte, macht eine Klammer drum. »Ist es recht so?«, fragt sie. »Ja«, sagt der Mann und lächelt. »Die sind für meine Frau.«

Geschäfte sorgen für Leben in den Kolonnaden

Barbara Schuster erfüllt seit 30 Jahren Süßigkeiten-Wünsche in Bad Oeynhausen Fotostrecke

Foto: Rajkumar Mukherjee

Das kleine Geschäft ist in den Königshof-Kolonnaden. Das mächtig wirkende Hotel über dem Bogengang steht seit langem leer. Für Kunden, für Leben, sorgen die Geschäfte. »Barbara Schuster Süßwaren« heißt ihr Laden. Rechts daneben gibt es Blumen, links Mode. Viele Stammkunden kommen zu Barbara Schuster. Pakete mit Süßwaren verschickt sie für manche Kunden auch, beispielsweise nach Berlin.

Wie alt sie ist, möchte sie nicht verraten. Nur soviel: »Ich könnte in Rente.« Warum dann nicht ausspannen nach einem langen Berufsleben? Nach Südafrika reisen, das sie so mag? »Ich bin keine Tante für Kaffeekränzchen«, sagt Barbara Schuster und winkt ab. Also steht sie jeden Tag im Laden. Außer sonntags. Dann macht auch sie mal frei. Ihre Arbeitszeiten: Werktags von morgens neun bis 18.30 Uhr. Samstags bis 15 Uhr. Ohne Pause. »Es macht mir einfach so viel Spaß. Das möchte ich noch einige Jahre machen«, sagt sie resolut.

Das Geschäft hat sie in den 1980er Jahren von Hildegard Fuchs übernommen. Den Laden gibt es aber schon seit etwa 80 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Königshof mitten in der britischen Sperrzone, Bad Oeynhausen das Hauptquartier der britischen Rheinarmee. »Die Kunden mussten mit dem Ausweis durch den Absperrzaun, um hier einzukaufen.«

Alles sortiert, liebevoll arrangiert

In ihrem Laden hat Barbara Schuster alles sortiert, liebevoll arrangiert. Routine gehört auch dazu. Morgens schiebt sie den Aufsteller mit Feinem Gebäck, den Stahlkorb mit verschiedenen Bonbons vor das Geschäft. Da liegen kleine Zettel mittendrin, von Hand beschrieben. »Pfefferminz!«. »Honig!«. »Toffee!«. Und noch ein Stahlkorb ist da. Mit Keksen. Aus Schottland, wie der kleine Dudelsackspieler aus Pappe andeutet – neben Prinz Charles.

Herzen, Marienkäfer, Schokotaler: In mehreren Auslagen finden Kunden verschiedene Süßigkeiten-Klassiker. Foto: Rajkumar Mukherjee Herzen, Marienkäfer, Schokotaler: In mehreren Auslagen finden Kunden verschiedene Süßigkeiten-Klassiker. Foto: Rajkumar Mukherjee

Im Laden ist rechts vorne der Tresen, dahinter und auf der anderen Seite sind Holzregale, darüber Leuchtkästen mit Reklame. Nach einigen Schritten durch den Laden geht es sechs Stufen hinauf. Hier bietet Barbara Schuster Riesling, Marc de Champagne, Cognac, Calvados, Gin und Kirschlikör an. Hier ist auch ihr kleiner Schreibtisch: Mit dem alten roten Telefon mit der Wählscheibe. Ein Hocker bietet ihr Platz. Von hier aus hat Barbara Schuster den Laden und durch die Fensterfront einen Teil der Paul-Baehr-Straße im Blick.

Draußen gehen Passanten vorbei. Barbara Schuster schaut raus, hebt immer wieder die Hand, winkt. Sie kennt die Leute. Die Leute kennen sie. »Ach, der kleine Junge. Den hab ich gerne. Der hat mir mal erzählt, dass er ein Foto von mir aus der Zeitung ausgeschnitten und an die Wand gehängt hat«, erzählt sie und lächelt.

Wenig später geht die Tür auf. »Frau Doktor, wie geht es Ihnen?«, fragt Barbara Schuster. Marret Westphal kommt vom Einkauf. In den Händen ein Korb, zwei Tüten. Alles voll. Sie stellt den Korb auf dem Boden ab, legt die Tüten dazu. Dann wandert ihr Blick flugs über die Auslage im Tresen. »Lauensteiner und Peters«, sagt sie. »Aber bitte, gerne.« Barbara Schuster nimmt wieder die kleine Zange, füllt die Tüte. Marret Westphal, Ärztin von Beruf, kommt regelmäßig. »Die Auswahl ist exquisit. Und bei Frau Schuster spürt man den Bezug zur Schokolade«, sagt sie.

Bei Klötzer in Bielefeld gelernt

Barbara Schuster ist eben vom Fach. Gelernt hat die gebürtige Bielefelderin dort in dem Feinkost- und Süßwarengeschäft Klötzer, erzählt sie. Und da war hinter dem Verkaufstresen nicht immer alles fein. »Ich habe Rehen und Wildschweinen das Fell abgezogen und Karpfen in der Küche zubereitet. Meinen Beruf habe ich von der Pike auf gelernt.«

Nach der Übernahme ist ihr Geschäft viele Jahre auch größer gewesen. Zur linken und zur rechten Seite haben die Ladenlokale dazugehört. »Ich hatte auch Angestellte«, sagt Barbara Schuster. Heute macht der Online-Handel Konkurrenz. Und der Werre-Park. Aus ihrer Sicht ist es für Geschäftsinhaber in der Bad Oeynhausener Innenstadt nicht einfach. »Vor allem macht es das Internet zum Beispiel Textilhändlern schwer, sich zu halten. Die Leute bestellen am Montag, kriegen die Ware am Dienstag und schicken am Mittwoch alles wieder zurück.« Barbara Schuster schüttelt den Kopf.

Als Arbeit empfindet sie ihren Alltag im Laden nicht. »Die Kunden freuen sich, wenn ich öffne.« Änderungen hat sie dennoch vorgenommen, ihre Besuche bei Süßwarenmessen wie in Hamburg reduziert. Und die oft schweren Pakete mit neuer Ware schleppt sie nicht mehr alleine. »Nette Paketfahrer rufen dann: ›Nein, lassen Sie uns das machen!«

Ein Geheimnis muss Barbara Schuster aber doch noch verraten: Eine Lieblings-Süßigkeit, hat sie die überhaupt nach all den Jahren? »Ich mag alles. Hauptsache Schokolade«, sagt sie.