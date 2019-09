Von Frank Dominik Lemke

Bad Oeynhausen (WB). Alte Dinge in neuem Kontext: Konstanze Ziemke arbeitet mit Resten von Werkstoffen, Retouren, Ladenhütern, Schrott und Materialien, die weggeworfen wurden. Ihre neue Ausstellung »Back to the Roots« ist im Restaurant Wiegands im Trollinger Hof zu sehen. Für Sonntag, 29. September, 10.30 Uhr, lädt die Künstlerin zu einer Vernissage ein.

Für Konstanze Ziemke wohnt jedem aufgegebenen alten oder entsorgten Gegenstand ein Zauber inne: Stahlseile von einer Baustelle, Einwegkopfhörer aus einem Museum von einer Stadtführung, die alte Säge von Urgroßvater, mit der er vor 100 Jahren Holz gesägt hat. »Ich sehe darin ein großes Potenzial. Jedes verarbeitete Material hat eine eigene Ästhetik. Indem ich es in eine neue Form bringe, gewinnt seine ehemalige Funktionalität einen neuen Kontext. Mein Credo lautet: Bau-Stoffe aufwerten«, sagt die Upcycling-Künstlerin.

Konstanze Ziemke ist in Bad Oeynhausen aufgewachsen. Als junges Mädchen wusste sie mit 13 Jahren bereits, dass sie nach der Schule Architektur studieren würde. In ihrem späteren Traumberuf als Architektin fiel ihr auf den Baustellen auf, dass Reste von Baumaterialien am Ende eines Projekts einfach geschreddert und verschrottet wurden. Eine Weiterverwendung machte logistisch und damit finanziell keinen Sinn.

Mühsam gewonnene Rohstoffen inspirieren

Dieser Prozess von mühsam gewonnenen Rohstoffen, ihrer Verarbeitung zu hochwertigen Materialien bis hin zum scheinbar nutzlosen Gegenstand inspirierte sie. Konstanze Ziemke nahm den neuwertigen Schrott mit nach Hause und schöpfte daraus neue Formen, die auf ihre Art und Weise eine Geschichte erzählen.

Ihre Kunstobjekte sind aufgrund der unterschiedlichen Materialien vielfältig. In der Ausstellung findet der Betrachter kunstvoll geflochtene Stahlseile, arrangiert auf Schiefertafeln. Er entdeckt Einweg-Plastikbecher, die gefasst in einem schwarzem Rahmen unwillkürlich an eine arrangierte Flut von Plastik-Verpackungen erinnern. »Manche meiner Objekte kritisieren unseren schnelllebigen, rücksichtslosen Zeitgeist, der sich ungezügelt der Ressourcen unseres Planeten bedient«, sagt Konstanze Ziemke.

»Back to the Roots« ist in seiner Formensprache und Intention sehr vielschichtig. Manche Kunstobjekte bieten Raum für Interpretationen, Diskussionen und Anregungen, den Umgang mit unseren Ressourcen zu überdenken und die Rolle des Menschen im Gespräch neu zu definieren. Andere sprechen in ihrer Ästhetik einfach für sich und befreien den Betrachter durch ihre eigenwillige Kombination von dem Versuch zu Verstehen, hin zu einem intuitiven Erfassen des Objekts.