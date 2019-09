Von Claus Brand

»Ich finde es supergut, was hier vorgestellt wird, weil es unsere Stadt aufwertet«, kommentierte Friedrich Schiermeyer (CDU) die To-do-Liste. Die SBO wollen die Liste abarbeiten. Der Vorstand erklärte, dass man eine erste Kostenabschätzung in Teilen habe erstellen können. Ganz oben auf der Liste stehe die Konzeptionierung eines Parkleitsystemes inklusive einer Namensänderung der Parkhäuser (diese Zeitung berichtete). Ziel sei vor allem die Reduzierung des Parksuchverkehrs. Schwarze: »Das Konzept erstellen können wir so nicht. Wir würden uns da gerne eines Dienstleisters bedienen.« Die Erarbeitung werde 60.000 bis 63.000 Euro kosten. Man werde dabei Richtung Husum schauen, weil es eine Stadt ähnlicher Größe sei. Für die Umsetzung eines solchen System rechne man mit etwa 300.000 Euro Kosten. Schwarze: »Das würden wir gerne in den Wirtschaftsplan aufnehmen.«

Anbringung von digitalen Tafeln

Die Erscheinungsbilder der Parkhäuser wolle man verbessern. »Das heißt, ihnen mehr Farbe zu gönnen und sie von Schmierereien zu befreien.« Auch das ist Teil der Liste. Im Zusammenhang mit der Lenkung des Parksuchverkehrs, zur Verbesserung der Qualität und zur Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit in Bad Oeynhausen sollen die als vorrangig eingestuften Maßnahmen umgesetzt werden. Teils ist dies auch schon erfolgt, so im Sültebusch.

Als weitere Verbesserung nannte Schwarze die Anbringung von digitalen Tafeln mit Angaben unter der Fragestellung: »Was ist heute los in Bad Oeynhausen?« Diese Anregung sei vor allem von auswärtigen Nutzern gekommen. Wer als Fremder komme, stehe derzeit mehr oder weniger verlassen im Parkhaus. In diesem Zusammenhang nannte er auch die Notwendigkeit von Wegweisungen. Dabei könne man mit der Innenstadt-Initiative und anderen Geschäftsinhabern zusammenarbeiten. Schwarze: »Ich halte es für sinnvoll, dass wir zukünftig dort auch mit dem neuen Hallenbad werben.« Als weitere Punkte der Liste nannte er diese:

Einführung der Brötchentaste

- Einführung der Brötchentaste im Parkhaus Herforder Straße und Verbreiterung der Parkplätze dort. Schwarze: »Es liegt direkt neben der Tagesstätte. Morgens und nachmittags knubbelt sich dort der Verkehr, mit Unfallgefahr. Kurioserweise gab es dort mal eine Brötchentaste mit 15 Minuten kostenlosem Parken. Das ist irgendwann mal wieder zurückgenommen worden.« Vorteil sei zusätzlich, dass der eine oder andere, der aus diesem Grund dort parke, sein Fahrzeug dann auch länger stehen lassen. Schwarze: »Das würde Einnahmen für uns bedeuten.« Auch wenn die Autos leider immer breiter würden, seien verbreiterte Parkplätze eine Serviceleistung für Menschen, die nicht mehr so gut aus ihrem Auto aussteigen können. Schwarze: »Im Parkhaus Sültebusch hat sich gezeigt, dass dies Sinn macht.«

Tarif für Angestellte in Geschäften, Arztpraxen und Kanzleien

- Einführung eines Tarifes für Angestellte der Geschäfte beziehungsweise Arztpraxen und Kanzleien in der Innenstadt für das Parkhaus Sültebusch. Ziel: Erhöhung der Auslastung.

- Punktuelle Einrichtung von E-Ladesäulen an den Punkten beziehungsweise Straßen, wo die Notwendigkeit gegeben ist.

- Einführung Handyparken am Straßenrand und in Parkhäusern (Bezahlung per Handy). Am Straßenrand soll dies in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt erfolgen. Schwarze: »Erste Gespräche sind geführt. Die Technik im Ordnungsamt ist vorhanden.«

»Das möchten wir abarbeiten, beginnend in diesen Monaten. Das wird sich aber über das Jahr 2020 hinaus erstrecken. Da darf man sich keiner Illusion hingeben«, sagte Schwarze. Zudem müsse man ergänzend sehen, was mit dem Staatsbad auf den Weg zu bringen sei. Bürgermeister Achim Wilmsmeier meinte: »Das klingt doch vielversprechend, es konzeptionell anzugehen, und dann auch erste Erfolge zu sehen.«

Nachfrage zum Wear-Valley-Platz

Friedrich Schiermeyer (CDU) erkundigte sich ergänzend zu Überlegungen, den Wear-Valley-Platz aufzuwerten. Optisch könne man einiges machen, von der Beleuchtung bis hin zur Farbe, erklärte der Stadtwerke-Vorstand: »Es ist immer sicherer, wenn dort mehr Leute parken. Was für den Sültebusch gilt, gilt auch dort.« Es gebe mittlerweile Anfragen von Geschäftsleuten für das Dauerparken von Mitarbeitern. Andreas Schwarze: »Man muss nur Werbung dafür machen. Dann kriegen wir auch diesen Platz gut ausgelastet.« Die Situation dort habe viel mit der im Dichterviertel und an der Bali Therme zu tun. »Wenn man die Lessing­straße, von der Weserstraße kommend, betrachtet, wird auf der rechten Seite sehr wild und viel geparkt.« Wenn man dort Parkplätze wegnehmen würde, und klar auf andere Möglichkeiten wie den Wear-Valley-Platz hinweise, könne man dort eine bessere Frequentierung erreichen. Schwarze: »Unsere Gebühren sind sehr moderat. Und man sieht es: Wenn alle anderen Parkplätze voll sind, ist auch der Wear-Valley-Platz voll.« Werde er ansehnlicher gestaltet könne man ihn im Zusammenspiel mit dem Parkleitsystem aufwerten.

Kommentar

Die Innenstadt aufwerten, sie attraktiver gestalten, sie damit wiede r lebendiger werden lassen: Ob es die neue Pflasterung in der Fußgängerzone ist oder das Inhouse-Gradierwerk in einer neu gestalteten Liegehalle im Kurpark: Diese beiden und weitere Ansätze verfolgen dieses eine Ziel.

Aber man darf sich keinen Illusionen hingeben. Der erfolgreichen Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes wird auf dem Weg zu diesem Ziel eine sehr große Bedeutung zukommen.

Wenn Gäste dieser Stadt eines Tages anderen berichten, dass die Innenstadt auch per Auto gut zu erreichen ist, stimmige Parkmöglichkeiten vorhanden sind: Dann hat das Rezept des Konzeptes funktioniert. Da würde nur noch fehlen, Radverkehr und ÖPNV top zu integrieren. Claus Brand