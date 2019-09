Einer von aktuell 50 Altglascontainer-Standorten ist in der Innenstadt der an der Zufahrt zum Parkhaus Sültebusch Foto: Claus Brand

Von Claus Brand

Neben dem Lärmschutz für die Anwohner sei auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Fahrzeug für die Abholung mit Ausmaßen von etwa 18 Metern und mit Kran genug Platz dafür haben müsse. Der Abtransport erfolgt durch die Firma »prezero« (früher Tönsmeier).

Nicht alle Nutzer halten sich an die Einwurfzeiten

An Einwurfzeiten für die Container werde sich nicht immer gehalten, meinte Ernst. Das ziehe immer wieder Beschwerden von Anwohnern nach sich. Man bemühe sich, die Standorte sauber zu halten. Als zusätzliches Erschwernis wies er darauf hin, dass auf den Grundstücken von Discountern diese Behälter nicht mehr aufgestellt werden könnten oder an diesen Standorten weggefallen seien. Bei den WEZ- und Edeka-Märkten sie dies anders. Derzeit gebe es in der Stadt 50 Sammelstellen mit 118 Containern.

Der Sprecher nannte auch Zahlen zur Entwicklung des Altglas-Aufkommens: »Im Jahr 2018 sind 1168 Tonnen Altglas erfasst worden. Das entspricht 24 Kilogramm pro Einwohner.« 2017 habe die Menge bei 1190 Tonnen gelegen. Ernst: »Der Rückgang ist wohl darauf zurückzuführen, dass mehr PET-Flaschen genutzt werden.«

Ziel ist flächendeckendes Netz

Man bemühe sich um eine flächendeckende Aufstellung, habe aber die genannten Probleme. Auch auf einem Gelände gegenüber des Werre-Parks habe man einen Standort aufgeben müssen. Hinzu komme, dass man die Container »nicht immer weiter in die Wohngebiete reinrücken kann.«

Standortwechsel in Eidinghausen

Um das Netz in Wulferdingsen und Bergkirchen zu verbessern, habe man dort einen weiteren Standort geschaffen. Da das Abholfahrzeug für den bisherigen Standort auf dem Parkplatz am Schloss Ovelgönne zu schwer war, habe man als Ausweichstandort einen an der Ecke Mönichhusen/Von-Puttkammer-Straße einrichten können. In Dehme haben man nur einen zentralen Standort. Ernst: »Einen zweiten versuchen wir wieder aufzubauen.« Er soll im Bereich Am großen Weserbogen sein. Mit Blick auf den Tunnelbau für die Nordumgehung habe man ihn abziehen müssen. Über die Stadt laufe die Prüfung mit Straßen NRW, ob dort wieder ein Standort möglich ist. Alternativ werde eine Fläche an der Dehmer Straße geprüft. Rüdiger Ernst: »Bislang gibt es dazu noch keine Rückmeldung.« In der Spitze habe man 55 oder 56 Standorte gehabt, mit den Überlegungen für neue strebe man nun 52 an.