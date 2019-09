An der Schützenstraße soll neben dem »White House« (rechts) der Neubau »White House II« entstehen.

Bad Oeynhausen (WB). Das Ende des Umbaus im »White House« ist absehbar: Im ersten Quartal 2020 sollen die vier Wohnungen an die neuen Eigentümer übergeben werden, teilt Investor Ulrich Windmöller mit. Zudem sei die Fertigstellung des Neubaus »White House II« für das dritte Quartal 2020 geplant. Die Baugenehmigung sei erteilt worden.

Wie mehrfach berichtet, hatte der Unternehmer die unter Denkmalschutz stehende Villa im Dezember 2017 ersteigert. Während der Nachkriegszeit hatten in dem herrschaftlich wirkenden Haus mehrere britische Brigadegeneräle gewohnt. Das Hauptquartier der Britischen Rheinarmee war nach Kriegsende von 1945 bis 1954 in Bad Oeynhausen.

Den Zuschlag für das »White House« hatte Ulrich Windmöller, gebürtiger Bad Oeynhausener, bei einer Immobilienauktion in Köln erhalten und damit die Kommandeurs-Villa inklusive des Grundstücks mit 4700 Quadratmetern Fläche an der Schützenstraße 7 erworben. Sein Plan habe vorgesehen, unter dem Motto »Exklusives Leben im White House« hochwertigen Wohnraum in exponierter Lage zu schaffen.

Sanierung unter Vorgaben des Denkmalschutzes

»Seitdem ist viel passiert«, berichtet Ulrich Windmöller. Das Gebäude sei entkernt und in vier Bereiche für Eigentumswohnungen aufgeteilt worden. Die Sanierung habe zudem unter den Vorgaben des Denkmalschutzes stattgefunden. Deshalb hätten beispielsweise die Holzvertäfelung, Holztreppen, der Parkettböden und die Haustür erhalten bleiben müssen. »Das sorgte für eine kleine Verzögerung im Timing«, teilt Ulrich Windmöller mit.

Dennoch sei die Nachfrage für die vier Eigentumswohnungen groß gewesen. Die neuen Eigentümer hätten zudem Einfluss auf die Detailplanung nehmen können.

Zudem liegen die Entwürfe für das auf dem Freigelände entstehende Neubauprojekt »White House II« vor. Dabei sei dem Architekten Gottfried Kasel von der »awp arch-work planungs gmbh« eine »Symbiose aus Alt und Neu« gelungen.

Der Neubau wird eine Wohnfläche von etwa 560 Quadratmetern Fläche umfassen, zuzüglich einer Tiefgarage und Kellerräumen. Die Wohnfläche verteilt sich auf drei Etagen, die derzeit mit insgesamt fünf Wohneinheiten in unterschiedlicher Größe geplant seien. Vorgesehen sei auch ein Penthouse mit 140 Quadratmetern, zwei Dachterrassen und einem Gründach zur Klimatisierung. Bezüglich einer detaillierten Flächenaufteilung seien die Planer noch flexibel.