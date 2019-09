Von Frank Dominik Lemke

Bad Oeynhausen (WB). Sie sind stets produktiv und fleißig. Honigbienen fliegen bis zu 25 Kilometer am Tag. Bäume brauchen sie zum Bestäuben ihrer Blüten. Versiegelte Flächen machen den Bienen das Leben dagegen schwer. Deswegen greift das Unternehmen Kögel-Bau ihnen unter die Flügel. Auf dem Gelände des Unternehmens in Eidinghausen hat ein Volk ein neues Zuhause gefunden.

Idee mit dem Bienenvolk auf dem Firmengelände hatte Annika Baasner

»Es gehört zu unserer Unternehmensphilosophie, die Menschen um uns herum für solch wichtige Themen zu sensibilisiere«, sagt Philipp Hebold, Leiter für Kommunikation und Marke. Kögel-Bau nehme seine Corporate Social Responsibility ernst und engagiere sich für die Natur und Umwelt. Das Insektensterben sei in den vergangenen Jahren bundesweit zu einem großen Problem geworden. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) spricht von einem Rückgang von mehr als 75 Prozent an Insekten seit 1992. Bei den Wildbienen seien mehr als die Hälfte der Arten ausgestorben oder in ihrem Bestand gefährdet. Jede Biene zähle.

Die Idee mit dem Bienenvolk auf dem Firmengelände hatte Annika Baasner, Projektleiterin bei Kögel-Bau. Die 28-Jährige pflegt mit ihrem Mann im eigenen Garten einen Bienenstock. Den haben sie bei der Bee-Rent GmbH aus Ganderkesee geleast. Ein Imker bringt den Bienenstock vorbei, übernimmt alle anfallenden Aufgaben und pflegt die Völker regelmäßig. Jeder neue Standort sichert das Überleben der Bienen.

Geschäftsführer Frank Kögel von der Idee begeistert

»Unser Geschäftsführer Frank Kögel war von der Idee sofort angetan«, sagt Annika Baasner. Nach dem Vorschlag ging alles recht schnell. Wenige Wochen später brachte Imker Thorsten Kranz von Bee-Rent das Bienenvolk in Eidinghausen vorbei. Bee-Rent und Kögel-Bau begleiten und unterstützen nun das Bienenvolk. »Heutzutage braucht so ziemlich jedes Bienenvolk Hilfe gegen die Varroamilbe«, sagt Annika Baasner.

Dieser kleine Parasit, gerade einmal 1,1 Millimeter lang, ist ein gefährlicher Feind der Biene. Imker können mit Ameisensäure gegen den Schädling vorgehen. »Hier, sehen sie die dunklen Punkte auf dem Holz. Das sind kleine Milben, die durch den Stock nach unten gefallen sind«, sagt Annika Baasner und zeigt mit ihrer Hand auf eine Schublade, die sie aus dem Bienenstock heraus gezogen hat. Dem Bienenvolk von KögelBau geht es aber gut.

Vorbereitung auf den Winterschlaf

Der Herbst hat gerade begonnen. Die Bienen bereiten sich auf ihren Winterschlaf vor. Während der kalten Jahreszeit zehren sie von ihren Vorräten. Von derzeit 30.000 Bienen werden etwa 15.000 überwintern. Kommenden Sommer kann das Volk auf etwa 50.000 Bienen anwachsen.

»Wir schätzen die Bienen sehr. Die kleinen Mitarbeiter müssen gar nicht produktiv sein. Hauptsache, es geht ihnen gut«, sagt Philipp Hebold. Über den Honig würden sich die 230 menschlichen Mitarbeiter von Kögel-Bau allerdings sehr freuen.