Von Gabriela Peschke

Bad Oeynhausen (WB). Das war Nervenkitzel bis zur letzten Minute: »Peng«, Licht an – und der falsche Kommissar liegt am Boden, erschossen vom echten Inspektor. Jetzt muss das Publikum erst einmal durchatmen. Doch dann löst sich die Spannung in tosendem Applaus. Wohlverdient für das verwicklungsreiche zweistündige Kriminalstück.

Seit mehr als 65 Jahren täglich in London zu sehen

Das hätte sich Agatha Christie sicher nicht träumen lassen: »Die Mausefalle« ist das am längsten ununterbrochen gezeigte Theaterstück der Welt. Seit mehr als 65 Jahren wird es täglich im Londoner Westend gespielt. Doch glücklicherweise nicht nur dort: Auch im Theater im Park erlebten die Zuschauer den turbulenten Kriminal-Klassiker, und zwar in der Inszenierung von Wolfgang Rumpf für das Berliner Kriminaltheater. Für das Ensemble ein ebenfalls schon traditionsreiches Stück mit weit mehr als 1000 Aufführungen.

Mordstory nach klassischem Muster

Ursprünglich hatte Agatha Christie auf Wunsch von Queen Mary ein Hörspiel zu deren 80. Geburtstag erdacht. Erst später wurde daraus das Bühnenstück, das inzwischen in mehr als 40 Ländern gezeigt und in mehr als 20 Sprachen übersetzt worden ist.

»Die Mausefalle« erzählt eine Mordstory nach ganz klassischem Muster: Mehrere Personen treffen als Unbekannte in einer Pension aufeinander. Eine Frau wird in London ermordet, die Spur führt in genau jene Pension. Durch ex­tremes Winterwetter von der Außenwelt abgeschnitten, sind die Fremden in der Falle: Der Mörder ist offenbar unter ihnen, das nächste Opfer auch. Es folgen jede Menge Verdächtigungen und Unterstellungen, denn könnte es nicht jeder gewesen sein? Hat nicht jeder von ihnen eine dunkle Seite, ein Geheimnis, eine Ungereimtheit? Spannung kommt auf, als ein falscher Inspektor die Zusammenhänge aufklären will – um am Ende als der eigentliche Mörder entlarvt zu werden. Doch bis dahin zeichnen die originellen und bisweilen etwas schrulligen Charaktere in der Pension ein buntes Bild der Gesellschaft, wie sie überall sein könnte: Ein vermeintlich verrückter junger Mann, dem man leicht etwas unterstellt, nur weil er anders ist. Oder eine kapriziöse alte Dame, die kokett mit ihrer eigenen Vergangenheit hinterm Berg hält und dafür umso deutlicher mit dem Finger auf andere zeigt. Oder die klischeehaft blonde Pensionswirtin, die am Ende doch nicht so naiv ist wie zunächst gedacht.

Überragend spielte Sebastian Freigang den kaltblütigen Killer

Die Schauspieler des Berliner Ensembles hauchten mit viel Leidenschaft diesen Figuren Leben ein. Überragend spielte Sebastian Freigang den kaltblütigen Killer, der sich als Inspektor ausgibt und die Anwesenden durch seine Verdachtskurven bis zum Wahnsinn treibt; ein Dompteur menschlicher Entgleisungen. Am Ende wird dieser falsche Inspektor nicht nur durch den Pistolenschuss des echten Undercover-Kommissars zur Strecke gebracht sondern vor allem durch seine eigene Gefühlswelt, die ihm entgleitet in einem Wirrwarr aus Erinnerungsfetzen an eine gnadenlose Kindheit.

Namensgebend für das Bühnenstück ist ein szenischer Kunstgriff in der Ermittlung: Der Inspektor lässt die letzte Mordsituation nachspielen, um Verdächtigen eine Falle zu stellen. Zugleich spielt das englische Kinderlied über »drei kleine Mäuse« eine tragende Rolle, wird doch erwartet, dass es drei Opfer geben soll.

Die vielschichtige und spannungsreiche Story, gewürzt mit einer Prise britischen Humors fand den Zuspruch der zahlreichen Zuschauer im Theater im Park, die das Ensemble am Ende des Stücks mit minutenlangem Applaus bejubelten.