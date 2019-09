Die ersten Bewohner haben den Neubau am Seniorenzentrum Bethel bezogen. Insgesamt gibt es in diesem Gebäudeteil 35 Einzelzimmer auf fünf Geschossen. Die Gemeinschaftsbalkone sind jeweils von den Wohnbereichsküchen aus zu erreichen. Foto: Rajkumar Mukherjee

Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). Die Fertigstellung des Anbaus für die stationäre Pflege im Seniorenzentrum Bethel hat sich bis zum Sommer 2019 verzögert – mit gestiegenen Kosten. Dennoch ist Hauptgeschäftsführer Joachim Knollmann zufrieden. Vor kurzem sind die ersten Bewohner umgezogen und fühlen sich in den neuen Einzelzimmern wohl.

Wie berichtet, hatten die Planer beim Spatenstich Ende 2017 eine Fertigstellung für Ende 2018 angegeben. Das Seniorenzentrum Bethel gehört der gemeinnützigen Gesellschaft Gesundheitswerk Bethel mit Sitz in Berlin an.

Etwa 13 Millionen investiert die Gesellschaft am Standort Bad Oeynhausen

Etwa 13 Millionen Euro investiert die Gesellschaft am Standort Bad Oeynhausen: fünf Millionen Euro für den Neubau, acht Millionen Euro in den Umbau im Bestand. Aufgrund der Verzögerung geht Joachim Knollmann, Hauptgeschäftsführer des Seniorenzen­trums Bethel, von einer Kostensteigerung um zehn Prozent aus. »Die Kosten im Bausektor sind insgesamt gestiegen. Trotzdem sind wir sehr froh, soweit zu sein – wenn man berücksichtigt, dass die Planung zehn Jahre gedauert hat«, sagt Joachim Knollmann. Mit einer Fertigstellung der gesamten Maßnahme in der Einrichtung rechnet er nun für frühestens Ende 2020.

Mehr Platz hat nach seinem Umzug in den Neubau mit der stationären Pflege auch Karl-Heinz Schmidt (Mitte). Mit ihm freuen sich Hauptgeschäftsführer Joachim Knollmann und Cornelia Möller, Geschäftsführerin Pflegedienstleitung. Foto: Rajkumar Mukherjee Mehr Platz hat nach seinem Umzug in den Neubau mit der stationären Pflege auch Karl-Heinz Schmidt (Mitte). Mit ihm freuen sich Hauptgeschäftsführer Joachim Knollmann und Cornelia Möller, Geschäftsführerin Pflegedienstleitung. Foto: Rajkumar Mukherjee

Neben dem im August fertiggestellten Neubau wird seit kurzem auch der Altbau im Bereich der stationären Pflege saniert. Mit der gesamten Baumaßnahme erfüllt die Einrichtung eine Voraussetzung der Landesregierung: Demnach müssen Pflegeeinrichtungen eine Einzelzimmerquote von mindestens 80 Prozent einhalten. Im Seniorenzentrum Bethel sollen es bis zum Ende der Baumaßnahem dann sogar 92 Prozent sein.

Anbau bietet Platz für 35 Einzelzimmer

Insgesamt wird das Seniorenzentrum nach Fertigstellung 100 Einzelzimmer haben, mit einer Größe von jeweils 25 bis 31 Quadratmetern. Zudem wird das Haus über insgesamt 187 Betten oder Pflegeplätze verfügen.

Im August war der Neubau mit fünf Geschossen und einer gesamten Fläche von 12.885 Quadratmetern fertig geworden. Der Anbau in Richtung Norden bietet nun 35 Einzelzimmer im Bereich der stationären Pflege, sieben pro Geschoss. Sie haben jeweils eine Größe von 22 Quadratmetern plus Bad. Mehr als doppelt so groß wie gesetzlich vorgeschrieben.

Hierhin sind die ersten Bewohner aus dem Bestandsbau bereits umgezogen – im laufenden (Pflege-)betrieb. »Das war bisher eine logistische Herausforderung. Dabei geht der Dank auch an unsere Mitarbeiter«, sagt Joachim Knollmann. Neuer Bewohner dort ist auch Karl-Heinz Schmidt, der seit drei Jahren im Seniorenzentrum lebt. »Mir gefällt mein neues Zimmer sehr gut«, sagt er.

Sanierung erfolgt abschnittsweise, von oben nach unten

Im nächsten Bauabschnitt wird nun der angrenzende, etwa 40 Jahre alte Bestandsbau mit vier Etagen für einen weiteren Teil der stationären Pflege saniert. 117 Bewohner hatten hier bisher gelebt. Die Sanierung erfolgt in diesem Gebäudeteil abschnittsweise, immer jeweils von der obersten Etage nach unten. »Hier werden noch viele Doppelzimmer umgebaut«, sagt Cornelia Möller, Geschäftsführerin Pflegedienstleitung. Insgesamt wird es hier dann 68 Einzelzimmer geben, 14 Doppelzimmer verbleiben.

Zudem sollen etwa die Balkone des Altbaus mit Blick in Richtung Detmolder Straße erhalten, aber modernisiert und ebenerdig werden. Zudem soll es statt des großen Aufenthaltsraumes Wohnbereichsküchen geben. Der Saal mit 400 Quadratmetern wird zur Tagespflege. »Die Herausforderung besteht darin, die alten Leitungen neu zu verlegen«, sagt Joachim Knollmann.

Im Neu- sowie im Altbau wird es nach der Sanierung auch viel neue Technik geben: etwa W-LAN und eine neue Heizung. »Zudem haben wir dann dezentrale Trinkwasserstationen, die eine Keimfreiheit noch mehr sicherstellen sollen«, sagt Joachim Knollmann.

Einzelzimmer und Doppelzimmer

Insgesamt sieht der Bauplan für den gesamten Standort folgende Aufteilung vor:

- Neubau (stationäre Pflege): 35 Einzelzimmer;

- Bestandsbau (stationäre Pflege), Wohnbereiche eins bis drei: 18 beziehungsweise 19 Einzelzimmer pro Wohnbereich sowie fünf beziehungsweise vier Doppelzimmer pro Wohnbereich;

- Bereich Appartement/Hotel-Wohnen (»Tulpenallee«): 13 Einzelzimmer (bereits im ersten Bauabschnitt erfüllt);

- Bereich Appartement/Hotel-Wohnen (»Enzianpark«): hier werden alle 56 Doppelzimmer zu Einzelzimmern.

Zudem gibt es noch 85 Wohnungen mit Einzel- und Doppelbelegung und einem ambulanten Pflegedienst.