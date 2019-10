Pfarrer Lars Kunkel hat sich in den vergangenen Wochen intensiv auf den Radiogottesdienst in der Auferstehungskirche am Kurpark vorbereitet. Gemeinsam mit der Kantorei und dem Posaunenchor feiert er den Erntedankgottesdienst deutschlandweit im Radio. Foto: Christopher Deppe

Bad Oeynhausen (WB). Normalerweise predigt Pfarrer Lars Kunkel aus der evangelischen Altstadtgemeinde vor weitaus weniger Menschen. Am Sonntag, 6. Oktober, werden ihm deutlich mehr Interessierte zuhören, als in der Auferstehungskirche am Kurpark Platz finden. Der Erntedank-Gottesdienst wird nämlich als Radiogottesdienst im Deutschlandfunk übertragen und erreicht damit bundesweit wohl mehrere Tausend Menschen.

So einen aufwendigen Gottesdienst feiert Lars Kunkel selten: Vier Wochen vorher steht jedes Wort fest; ein zehnseitiges Manuskript ist sekundengenau ausgearbeitet; am Samstag findet eine Generalprobe in der Auferstehungskirche statt. Kunkel: »Hinter diesem Gottesdienst steckt ein enormer Aufwand. Nicht nur liturgisch. Unsere Küsterin muss die Stromversorgung für den Übertragungswagen organisieren, die Kantorei und der Posaunenchor proben extra für diesen Gottesdienst Stücke ein, und ein Hörertelefon wird nach dem Gottesdienst auch in unserem Gemeindebüro geschaltet.«

Gottesdienstbesucher müssen eine halbe Stunde früher da sein

Für alle Gottesdienstbesucher heißt es am Sonntag zudem: eine halbe Stunde früher da sein. Denn die Übertragung im Radio beginnt um exakt 10 Uhr. »Deshalb müssen die Abkündigungen auch vorher verlesen werden. Außerdem gibt es durch das Team vom WDR, der für die technische Durchführung verantwortlich ist, eine Einweisung für alle Besucher«, sagt Lars Kunkel. Aus diesem Grund ist ein Einlass in die Auferstehungskirche nach 10 Uhr nicht möglich.

Für den Pfarrer war vor allem die Vorbereitung auf den Gottesdienst eine besondere Erfahrung: »Ich musste ganz anders formulieren. Jeder Satz ist entscheidend, da der Gottesdienst im Radio klar verständlich sein muss, falls die Zuhörer nur ›mit einem Ohr‹ lauschen. Deshalb musste ich mir eine einfache Sprache angewöhnen«, sagt Pfarrer Kunkel.

Damit das Timing für die Radioübertragung stimmt, ist jedes Wort, jeder Satz und jedes Stück im Gottesdienst genau abgemessen. Auch die Liturgie muss für die Zuhörer am Radio möglichst abwechslungsreich klingen, deshalb werden im Gottesdienst zwei Lektoren eingesetzt. Die Lesungen werden Birgit Kuhlmeier und Ronald Deppe übernehmen.

»Schau auf die Welt« lautet das Motto

»Schau auf die Welt« lautet das Motto des Gottesdienstes zum Erntedank. Die Kantorei an der Auferstehungskirche unter der Leitung von Kantor József Opicz wird unter anderem das Stück »Look at the world« des zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter in deutscher Sprache singen (diese Zeitung berichtete). John Rutter lenkt den Blick musikalisch auf die Schönheit der Schöpfung und ruft zum Lobpreis des Schöpfers auf.

Ein genauerer Blick auf die Welt in der Predigt offenbart aber auch ihre Verletzlichkeit und Bedrohung durch das Handeln des Menschen. Am Ende muss ein »Schau auf die Welt« unbedingt als Bewahrung der Schöpfung verstanden werden. »Wir verbinden in diesem besonderen Gottesdienst das, was Kirche heutzutage ausmacht: Der traditionelle Posaunenchor spielt Stücke, die zu Erntedank einfach dazugehören, während die Kantorei moderne Stücke, wie das von John Rutter, singt«, sagt Pfarrer Lars Kunkel.

Auch das Leitbild der Gemeinde »Wir leben mittendrin! Gemeinschaft – Kultur – Versöhnung« zeigt sich im Radiogottesdienst besonders gut. So finden regelmäßig Gottesdienste unterschiedlicher Form, Konzerte, Ausstellungen und ein Café in der Auferstehungskirche statt.

Pfarrer Lars Kunkel freut sich auf den großen Tag: »Der Radiogottesdienst gibt uns die Möglichkeit, unsere ganze Vielfalt zu präsentieren. Deshalb lade ich alle Menschen aus Bad Oeynhausen und umzu ein: Erleben Sie diesen besonderen Radiogottesdienst und blicken Sie hinter die Kulissen des Radios.«