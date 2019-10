Nach Angaben der Polizei war ein 68-jähriger Lkw-Fahrer in der Nacht auf ein Stauende aufgefahren. Er prallte mit seinem Fahrzeug auf den vor ihm fahrenden Lkw eines 30-Jährigen. Beide Männer blieben unverletzt, die Fahrzeuge wurden jedoch stark beschädigt – es entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro.

Wegen der Aufräumarbeiten blieb die A30 an der Unfallstelle am frühen Freitagmorgen voll gesperrt, der Verkehr Richtung Hannover wurde über Bad Oeynhausen umgeleitet. Nach Schätzungen der Polizei dauern die Verkehrsbehinderungen noch bis in den Vormittag an.

In den vergangenen Tagen passierten bereits zwei weitere schwere Unfälle auf der A30. Am Mittwoch überschlug sich ein 19-Jähriger bei Bünde mit seinem Auto. Ebenfalls am Mittwoch fuhr ein Mann (42) zwischen Löhne und Bad Oeynhausen auf ein Stauende auf.