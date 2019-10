Von Rajkumar Mukherjee

Wie mehrfach berichtet, ist bereits vor einigen Monaten der verkleinerte Edeka-Markt eröffnet worden. Am Donnerstag eröffneten zusätzlich die Filialen folgender Unternehmen: TK Maxx, Müller Drogeriemarkt, Decathlon und Jeans Fritz. Den Anfang machte pünktlich um 10 Uhr der Sportartikelanbieter Decathlon: Rückwärts zählte ein Moderator von zehn bis eins, und die Kunden strömten ins Geschäft. Mit ähnlichen Aktionen begrüßten auch die anderen Geschäfte ihre ersten Kunden im Werre-Park.

Mehr Angebot

»Mit den Eröffnungen heute ist auch der Umbau offiziell beendet«, sagte Torben Schultz. Zudem biete der Werre-Park durch die Neuansiedlung von Jeans Fritz, TK Maxx, Decathlon und Müller nun noch mehr Mode, eine große Auswahl an Sportartikeln und neben weiteren Drogerieprodukten auch Schreib- und Haushaltswaren.

Wie berichtet, hatte es auf insgesamt zehn Flächen einen Mieter-Wechsel gegeben, etwa ein Dutzend Geschäfte hatten ihr Erscheinungsbild aufgefrischt. Im Zuge der Verkleinerung des Edeka-Marktes war auch ein neuer Seiteneingang und -ausgang gebaut worden: Somit soll nicht nur den Edeka-Kunden der bessere Zugang zum neuen Parkplatz ermöglicht werden. »140 Stellplätze haben wir hier dazubekommen«, sagte Torben Schultz.

Programm an den Festtagen

Eine Reihe von zusätzlichen Aktionen und Angeboten gibt es während der Festtage bis einschließlich Samstag, 19. Oktober:

- »Dribbel-Spaß: Wer ist OWLs schnellster Dribbler?«; das Training ist noch am Freitag, 11. Oktober, von 14 bis 20 Uhr im Werre-Park möglich, das Finale ist dann am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 16 Uhr;

- bis Samstag, 19. Oktober, gibt es täglich für Kunden die Aktion »Glücksshopper: Mit etwas Glück wird der Einkauf der Kunden bezahlt«;

- bis Samstag, 19. Oktober, gibt es täglich von 12 bis 18 Uhr ein Kinderprogramm mit Minigolf, Kinderschminken, Basteln und Gesellschaftsspielen;

- bis Samstag, 19. Oktober, öffnet täglich von 15 bis 17 Uhr die Geschenkemanufaktur;

- Live-Musik soll die Kunden im Werre-Park am Montag, 14. Oktober, zwischen 15 und 19 Uhr unterhalten;

- TV-Talente sucht am Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. Oktober, das Medienunternehmen UFA in einem Casting: Kinder können sich am Dienstag, 15. Oktober, zwischen 14 und 19 Uhr vorstellen, Erwachsene am Mittwoch, 16. Oktober, zwischen 14 und 19 Uhr;

- Live-Musik gibt es dann wieder am Donnerstag, 17. Oktober, zwischen 16 und 20 Uhr;

- an der Maskottenchen-Parade mit Biene Maja, Wickie, Benjamin Blümchen, Super Mario, Heidi und vielen mehr können sich Kinder am Freitag, 18. Oktober, zwischen 11 und 17.30 Uhr beteiligen;

- und zum Abschluss der Festtage gibt es im Werre-Park am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr ein »Frühstück in Rot«; mitmachen können alle Interessierten, die ein rotes Kleidungsstück anziehen; Musik gibt es dann von 13 bis 19 Uhr von der Live-Band »Crossover«.