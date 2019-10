Seit der Pianist Robin Giesbrecht seinen Lebensmittelpunkt nach New York verlegt hat, genießt er die Konzertauftritte in seiner »alten Heimat« Bad Oeynhausen um so mehr. Foto: Gabriela Peschke

Von Gabriela Peschke

Bad Oeynhausen-Eidinghausen (WB). Mit den Werken von vier bekannten Romantikern hat der junge Ausnahmepianist Robin Giesbrecht bei seinem Konzertabend am Freitag die Zuhörer in der Eidinghausener Kirche geradezu verzaubert. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Beflügelt« des Referats Kirche und Kultur im Kirchenkreis Vlotho war der Wahl-Amerikaner bereits zum wiederholten Mal zu Gast.

Die Freude stand Robin Giesbrecht ins Gesicht geschrieben, als er den Konzertabend eröffnete und sich bei seinem Publikum für das zahlreiche Erscheinen bedankte. Immerhin: Die Kirche war sehr gut besucht, an die 400 Karten waren nach Aussage des Veranstalters verkauft worden. »Vor zehn Jahren habe ich bereits für die Konzertreihe ›Beflügelt‹ gespielt«, sagte der gebürtige Bad Oeynhausener, der inzwischen in New York heimisch geworden ist, in seiner Ansprache.

Dieses Mal hatte er vier Komponisten der Hochromantik im Gepäck: Mit spanischen Klängen von Isaac Albeniz eröffnete er den Konzertabend, gefolgt von Sergei Rachmaninoffs Sonate Nummer 2. Nach der Pause präsentierte der junge Künstler zunächst mehrere Walzer des Franzosen Frédéric Chopin, bevor der Abend mit Franz Liszts Dante-Sonate ausklang.

Eindrucksvolles »Inferno«

Letzteres Werk gehörte zu den eindrucksvollsten Darbietungen des Konzerts. Die Komposition setzt musikalisch um, was der italienische Dichter Dante Alighieri in der »Göttlichen Komödie« beschrieben hat. Darin gibt es unter anderem um das »Inferno«, die Unterwelt. Höllenqualen und der Jammer armer Seelen krochen aus dem Flügel und drangen da ans Ohr des Zuhörers. Robin Giesbrecht »durchlebte« dieses Musikstück buchstäblich; unter seinen virtuosen Händen verfolgte das Publikum einen spannungsreichen Wechsel aus furiosen, dramatischen Passagen und klagenden, wehmütigen Klängen.

Ein wahrer Diabolus bohrte sich in Gestalt eines musikalisch immer wiederkehrenden Motivs in die Tasten des schwarz glänzenden Flügels, wild und unheilvoll. »Es ist eine große Ehre, das für Sie spielen zu dürfen«, hatte Robin Giesbrecht zuvor gesagt. Für das Publikum indes war es eine große Ehre, dieses musikalische Meisterwerk so leidenschaftlich vorgetragen zu bekommen.

Mühelose Leichtigkeit

Mit der gleichen Leichtigkeit, mit der Robin Giesbrecht den Abend eröffnet hatte (Isaac Albeniz’ »Cantos de Espana«), glitt er durch ein Assortiment von Chopin-Walzern, das er zu Beginn des zweiten Konzertteils vortrug. Scheinbar mühelos reihte der renommierte junge Pianist sieben tänzerisch-verträumte Melodien des großen Franzosen aneinander. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht, teilweise mit halb geschlossenen Augen, wirkte Robin Giesbrecht bis zum letzten Takt ganz in seine Klangkunst versunken.

Und auch bei Rachmaninoffs großer Sonate Nummer 2 stellte der ehemalige Absolvent der berühmten New Yorker Juilliard Music School unter Beweis, dass er höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit Fingern aus Stahl beschwor er die monumentale Wucht besonders des dritten Satzes. Ein musikalisches Erlebnis, das auch in der Pause noch lange nachhallte und für Gesprächsstoff unter den Besuchern sorgte.

Das Publikum honorierte die Meisterleistung mit großzügigem Applaus – und verdiente sich so eine letzte Zugabe, bevor Robin Giesbrecht seinen Zuhörern schließlich eine gute Heimreise wünschte.