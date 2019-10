Bei sommerlichen Temperaturen zieht es insbesondere am Sonntagnachmittag tausende Besucher auf die Festmeile in der Straße Am Kurpark. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Wenn das Wetter mitspielt, ist der Bad Oeynhausener Herbst- und Bauernmarkt ein Besuchermagnet. So auch in diesem Jahr. Bei sommerlichen Temperaturen zog es insbesondere am verkaufsoffenen Sonntag tausende Besucher in die rappelvolle Innenstadt.