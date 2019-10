Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Die Begeisterung der Mitwirkenden der Aufführung des Pop- und Gospeloratoriums »Jesaja« am Samstag in der Auferstehungskirche am Kurpark steckt an: Am Ende hält es niemanden im Publikum mehr auf seinem Sitz. Alle Zuhörer erheben sich von ihren Plätzen und spenden den Sängern und Musikern den verdienten Applaus.