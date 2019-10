Bad Oeynhausen (WB). Zu einem handfesten Übergriff ist es am Montagnachmittag in einem Supermarkt für internationale Lebensmittel an der Mindener Straße gekommen. Drei deutsch-libanesische Familienmitglieder, ein Vater und seine beiden Söhne, werden verdächtigt, einen 37-jährigen syrischen Marktangestellten geschlagen, getreten und eine Pistole an den Kopf gehalten zu haben.

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie sich später für die Polizei herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole. Hintergrund für den Vorfall könnte laut Polizei eine mögliche sexuelle Belästigung der im Markt tätigen 45-jährigen Ehefrau der Familie durch den 37-Jährigen sein.

Mitarbeiter wird im Lagerraum angegriffen

Der Polizei war um kurz vor halb fünf am Nachmittag eine Schlägerei in Supermarktes gemeldet worden. Als die Beamten eintrafen, waren die mutmaßlichen Angreifer im Alter von 50, 22 und 18 Jahren nicht mehr vor Ort. Ermittlungen ergaben, dass es im Laufe des Tages zwischen den beiden Angestellten, dem 37-Jährigen und der 45-Jährigen, zu einem Streitgespräch gekommen sein soll. Später erschienen dann der Ehemann sowie seine beiden Söhne in dem Geschäft und griffen den 37-Jährigen in einem Lagerraum an.

Die ermittelnden Beamten der Kriminalwache stellten die drei Männer später zur Rede. Die zeigten sich kooperativ gegenüber den Einsatzkräften, gaben die Vorwürfe zu und bedauerten ihr Verhalten. Die Spielzeugwaffe wurde freiwillig herausgegeben und sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.