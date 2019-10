Mit einem originalgetreuen Nachbau eines Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider ist Joachim Knollmann nicht nur in Bad Oeynhausen unterwegs. Sein Wagen ist derzeit lediglich eine von zwei Replikas, die in Deutschland zugelassen sind. Foto: Rajkumar Mukherjee

Von Rajkumar Mukherjee

»Es gibt meines Wissens derzeit nur vier Daytona-Replikas in Deutschland, davon meine und vielleicht eine zweite mit Straßenzulassung«, sagt Joachim Knollmann (58), der als Geschäftsführer in Bad Oeynhausen tätig ist. Sein Daytona hat sogar eine H-Zulassung, ist also auch als Ferrari-Nachbau historisch wertvoll.

Am Steuer einer Daytona-Replika wurde der US-Schauspieler Don Johnson weltberühmt. In der Rolle des Sonny Crockett prägte er die Figur des harten, zugleich sensiblen Drogenfahnders. Mode, Schnellboote, Autos und Szenen mit Popsongs, geschnitten wie in Musikvideos, machten die Serie in den 80er Jahren zum Quotenhit.

Original bei Dreh beschädigt

Der Ferrari 365 GTS/4 wurde 1969 bei der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt/Main vorgestellt, erzählt Joachim Knollmann. Der Daytona mit dem Design aus dem italienischen Karosseriestudio Pininfarina gilt als einer der schönsten Ferraris überhaupt. Zwischen 1969 und 1973 wurden nur 1284 Coupés und 125 Cabrios gebaut.

Die Preise waren bis zum Produktionsstart von »Miami Vice« 1984 bereits gestiegen. Nur im Pilotfilm zur Serie ist ein originaler Daytona zu sehen. »Der soll einem Arzt gehört haben. Weil er aber beschädigt wurde, hat er den Wagen nicht weiter für Dreharbeiten zur Verfügung gestellt«, sagt Joachim Knollmann.

Mehr oder weniger unerlaubt

Die bis zur zweiten Staffel eingesetzte Daytona-Spider-Replika stammte von Tom McBurnie von der Firma Coachcraft in Santee/Kalifornien. Er wollte die Daytonas in den 80er Jahren nachbauen und hatte – mehr oder weniger unerlaubt – eine Karosserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff auf das Chassis einer 1977er-Corvette C3 gesetzt. Teile wie Chromstoßfänger und Scheinwerfer besorgte er sich bei der Firma Scaglietti in Maranello, die den Spider für den nordamerikanischen Markt gefertigt hatte.

»Dreisterweise bot Tom McBurnie den Produzenten von ›Miami Vice‹ Replikas an«, sagt Joachim Knollmann. Mit 250 PS rollte eine davon durch den Serienset von »Miami Vice«. Bis Enzo Ferrari, legendärer Gründer des italienischen Sportwagenherstellers, davon Wind bekam. »Er soll gefordert haben, dass der Daytona in einer Szene in die Luft fliegt und hat einen Testarossa zur Verfügung gestellt«, sagt Joachim Knollmann.

Einige Oldtimer

Der Bad Oeynhausener hat schon einige Oldtimer gehabt, einen Porsche 911 oder ein rotes Fiat-1500-Cabrio. Irgendwann verguckte er sich in den Ferrari-Nachbau. Seinen Daytona mit acht Zylindern auf Corvette-Basis fand er im November 2017 im Internet: Ein Händler aus Pennsylvania bot ihn an. »Der Wagen gefiel mir sofort. Die Verhandlungen waren aber schwierig«, erzählt er. Im Dezember 2017 kam der Wagen per Schiff in Rotterdam an: mit Hilfe eines Freundes bereits verzollt und mit deutschen Papieren. »Allerdings nicht in dem Zustand, wie ich dachte.

In den USA gibt es oft eine andere Vorstellung davon, was gut ist«, sagt Joachim Knollmann und schmunzelt. Wie viel er bezahlte, möchte er nicht sagen. Geld steckte er bis 2018 auch in die Restaurierung. Die US-Dauerblinker mussten weg, Scheinwerfer, Katalysator, Licht und Spiegel wurden mithilfe eines befreundeten Schraubers für die TÜV-Zulassung umgerüstet. »Mein Ziel ist ein einmaliger Wagen. Und ich werde ihn auch nicht mehr verkaufen«, sagt er.

Über seinen Daytona berichten Fachzeitschriften regelmäßig. Auch Filmteams wollen den Wagen für Drehs haben. In wenigen Wochen rollt der Wagen durch das Set einer neuen Fernsehserie. »Mehr darf ich noch nicht verraten«, sagt Joachim Knollmann.

