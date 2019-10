Den trüben Wintermonaten setzt die Modewelt knallige Farbakzente entgegen. Eine Modenschau im Festzelt gibt einen Vorgeschmack auf das, was in der Herbst-Winter-Saison besonders angesagt ist. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen/Minden (WB). Die schönste Ware, die beste Beratung und das angenehmste Einkaufserlebnis für den Kunden schaffen – das sind laut Geschäftsführer Jürgen Ahrens die Ziele des Modehauses Hagemeyer – und zwar seit 140 Jahren. Diesen runden Geburtstag hat das Familienunternehmen in seiner Stammfiliale in Minden am Donnerstag mit 350 Gästen, darunter als Stargast Giovanni Zarrella, gefeiert.

Begonnen hatte 1879 alles an der Hohnstraße 31 in Minden. An der Straße, die nach dem Zweiten Weltkrieg zum heutigen Scharn wurde, gründete Hermann Hagemeyer auf 50 Quadratmetern sein Geschäft für Tuch- und Manufakturwaren. Nach dem Krieg wurden dort sogar Töpfe, Gläser und Rasenmäher verkauft.

Foto: Lydia Böhne

Heute bietet das Modehaus in Minden auf 19.000 Quadratmetern, die sich über fünf Etagen erstrecken, alles, was das Modeherz begehrt. Seit 1938 gibt es außerdem eine Hagemeyer-Filiale in Stadthagen. Mit dem Erwerb des Textilhauses Prein & Klußmeier an der Klosterstraße fasste Hagemeyer 1958 auch in Bad Oeynhausen Fuß.

Mehr als 300 Mitarbeiter zählt das Unternehmen heute. Mit ihnen hatte die Geschäftsführung den Geburtstag am Abend vor der öffentlichen Veranstaltung intern gefeiert.

Zelt-Modenschau und Late-Night-Shopping

Für seine Kunden organisierte das Modehaus am Donnerstag ein Late-Night-Shopping bis 23 Uhr, inklusive Modenschau im Festzelt, Buffet und After-Show-Party. 350 Gäste hatten sich dazu im Vorfeld angemeldet. Als Moderator führte Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella durch die Show.

Zwölf internationale Models präsentierten auf einem goldenen Laufsteg die Fashion-Trends der Herbst-Winter-Saison. Giovanni Zarrella begleitete die Show mit Erläuterungen, reichlich italienischem Charme und musikalischen Auszügen aus seinem kürzlich erschienenen Album »La vita è bella«.

Stargast verzaubert mit italienischem Charme

Dabei plauderte der selbst ernannte Italo-Schwabe, der gebürtig aus Hechingen stammt und italienische Wurzeln hat, auch aus dem Nähkästchen: »Meine Frau Jana Ina hat mich schon gefragt, ob ich ihr etwas vom heutigen Abend mitbringe.« Er gehe gerne mit seiner Frau, mit der er seit 2005 verheiratet ist, shoppen, berichtet der 41-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.

»Sie ist sehr sicher, was ihre Looks angeht, freut sich aber auch, wenn ich ihr meinen Daumen hoch gebe«, fügte der Sänger hinzu. Seinen eleganten, schwarzen Anzug hat sich das Gründungsmitglied der ehemaligen Casting-Band Bro’Sis selbst ausgesucht. »Den Samt-Anzug aus der Schau haben wir schon für ihn zurückgelegt«, verriet Daniela Drabert mit einem Lachen. Seit 2013 leitet sie das Familienunternehmen mit Jürgen Ahrens in fünfter beziehungsweise vierter Generation.

Vertrauen auf persönliche Kundenbindung

Seit Jahren steht das Traditionshaus in Konkurrenz mit den großen Online-Händlern. Darauf angesprochen sagte Daniela Drabert: »Es ist eine große Glaskugel, aber wir haben immer geschaut, wo die Strömung ist.« Den großen Vorteil sieht die Geschäftsführerin in der persönlichen Kundenbindung: »Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir gehen in die Interaktion und nutzen unsere soziale Kompetenz.« Die Feier des 140. Geburtstags ist laut Jürgen Ahrens nur eine Bestätigung für diesen Weg.