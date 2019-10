Von Eva-Lotta Dehne

Bad Oeynhausen (WB). Kreative Ideen zur perfekten Traum-Hochzeit konnte man am vergangenen Wochenende im Schloss Ovelgönne sammeln. Die Hochzeitsmesse »Perfect Day« überzeugte mit mehr als 40 Ausstellern in wunderschönem Ambiente. Das WESTFALEN-BLATT hat sich die aktuellen Trends zeigen lassen.

Am perfekten Hochzeitstag soll natürlich die Braut hinreißend aussehen. Bei Stefan Schwarz vom »Salon Schwarz« aus Löhne konnten sich künftige Bräute eine Probefrisur stecken lassen. »Ländlich, verspielt und natürlich soll es sein, aber immer passend zum Kleid«, sagte Friseur Stefan Schwarz.

Hochzeitssuppen sind nicht mehr angesagt

Doris Lindner, Verkäuferin von Braut- und Anlassmoden bei »VeRina« in Rothenuffeln, kennt die momentanen Modetrends: »Der Klassiker ist immer noch die A-Linie, aber zurzeit sind vor allem Kleider im Vintage-Stil und Boho-Stil angesagt.« Auch bei der Länge der Schleier werde nicht gespart, ganz wie bei Herzogin Meghan oder Herzogin Kate.

Model Vanessa Gabrys zeigte aktuelle Hochzeitsmode von »VeRina«. Foto: Eva Dehne

Natürlich geht es bei der Hochzeitsmesse auch um die Verköstigung der künftigen Hochzeitsgäste. Siekmeiers Hof ist bei diesem Thema der Lokalmatador aus Volmerdingsen. Küchenchef Mirko Schmidt präsentierte einiges an Speisen und briet nebenbei noch Datteln im Speckmantel, ein Rumpsteak und Chorizo. »Das Essen bei einer Hochzeit ist längst nicht mehr so klassisch. Hochzeitssuppen werden beispielsweise nicht mehr so oft gereicht«, weiß er.

Für die süßen Sachen sind unter anderem Diana Blöbaum und Luise Strothenke von »7 Sachen Manufaktur« aus Gütersloh vor Ort. »Die Kuchen sind etwas schlichter geworden und wirken nicht mehr so steif. Viele lassen auch Hobbys oder das Kennenlernen in die Hochzeitstorte mit einfließen«, erklärte Luise Strothenke.

Auch die Deko muss natürlich passen. »Es wird alles detailverliebter«, sagte Elena Betger von »Kreativer Wunsch« aus Augustdorf. Paare seien mutiger geworden und bevorzugten nicht nur die klassische Dekoration.

Asien liegt als Reiseziel für die Flitterwochen im Trend

Und nach der Hochzeit? Ab in die Flitterwochen! Nicole Dohle von »Exklusiv Erleben« berät ihre Kunden auch Zuhause. Sie kennt beliebte Reiseorte für die Entspannung nach dem Stress: »Asien ist voll im Trend, aber auch Bora Bora oder eine Rundreise durch Australien.«

Leicht verspielt oder lieber doch rustikal? Das Team von »Kreativer Wunsch« zeigt verschiedene Tischdekorationen. Foto: Eva Dehne

Die künftige Braut Svenja Schröder aus Bünde, die in Begleitung ihrer Trauzeugin Joline Hildebrand zur Hochzeitsmesse gekommen war, steht noch ganz am Anfang mit der Planung. Vor allem das Ambiente und die Sängerin Romina Markmann, begleitet von Oliver Ostermeier, hatten es der künftigen Braut angetan. Ihr Fazit vom Besuch: »Ich habe hier einiges an Inspiration sammeln können.«