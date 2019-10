Von Rajkumar Mukherjee

Das ist ein Teil der Ergebnisse einer Standortuntersuchung, mit der sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung (ASE) am Donnerstag, 31. Oktober, beschäftigen werden. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Fördermittel stehen in Aussicht

Im Mai hatte die »mindenherforder Verkehrsgesellschaft mbH« (mhv) das Büro Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH (Enger) mit einer ersten Standortuntersuchung zur technischen Machbarkeit einer Verlegung des ZOB beauftragt. Fördergeldgeber soll der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe mit Sitz in Münster sein. Dieser habe bereits signalisiert, dass für das Vorhaben Fördermittel mit einer maximalen Quote von 80 Prozent bereitgestellt werden könnten. Eine zeitnahe Planung erfordert vor allem auch der vorgesehene Durchstich durch den Bahndamm als zweiter Zugang zum Nordbahnhof.

Drei Standorte prüfte das Ingenieurbüro: 1. den aktuellen ZOB-Standort zwischen König-, Bahnhof- und Herforder Straße; 2. (Variante I) den Parkplatz an der Kanalstraße; und 3. (Variante II) den Bereich Sültebusch.

Sültebusch bietet optimalen Anschluss an die Bahnsteige

Das Ingenieurbüro empfiehlt nach der Prüfung die Umsetzung der Variante II. Entscheidendes Kriterium sei die mit etwa 6000 Quadratmetern deutlich größere Fläche als in Variante I mit 2450 Quadratmetern. Deshalb könnten die Haltestellen im Sültebusch kompakt mit einer zentralen Haltestelleninsel angeordnet werden. Lange Umsteigewege der Fahrgäste würden dadurch vermieden.

Noch fahren die Busse vom ZOB an der Königstraße ab, der auch Ziel vieler Linien ist. Foto: Rajkumar Mukherjee

Die Haltestellen würden so angeordnet, dass Busse individuell in die jeweiligen Bereiche hinein- und herausfahren könnten – was zugleich mehr Flexibilität hinsichtlich der An- und Abfahrzeiten sowie der Zuordnung der Linien zu den Haltepositionen mit sich bringen würde. Genug Platz würde es am Sültebusch darüber hinaus auch für Unterstellmöglichkeiten bei schlechtem Wetter, ein WC-Gebäude oder eine Fahrradabstell-Anlage geben.

Die Ingenieure favorisieren den Sültebusch als Standort auch deshalb, weil in dieser Variante für die Fahrgäste »ein optimaler und direkter Anschluss an die Bahnsteige« sowie an das Bahnhofsgebäude mit Service- und Radstation gegeben wäre. Auch die Innenstadt wäre nach einer Verlängerung des vorhandenen Bahnsteigtunnels in Richtung Norden gut zu erreichen. Zudem könnte die bestehende Fußgängerunterführung der sogenannten Stadtachse zwischen der Grünanlage Sültebusch und der Straße Am Nordbahnhof integriert werden. Diese zählt zu den bedeutendsten Nord-Süd-Verbindungen im Fuß- und Radwegenetz der Stadt.

Teile der Grünanlage müssten verschwinden

Für die Variante II spreche zudem die voraussichtlich höhere Verkehrssicherheit als bei Variante I: Der ZOB wäre im Sültebusch übersichtlicher, es gebe für die Fahrgäste aufgrund kompakt angeordneter Haltestellenanlage weniger Fahrbahnquerungen, und der Verkehr würde hier nur in eine Richtung rollen. Außerdem wäre die Ein- und Ausfahrt des ZOB bei Variante I in nur geringer Entfernung zu dem Knotenpunkt Kanalstraße und Mindener Straße. Allerdings müsste bei Umsetzung der Variante II auf der Kanalstraße in Richtung Westen eine Linksabbiegerspur für die Anfahrt zum ZOB gebaut werden.

Zugleich müssten die Bürger bei Umsetzung der Variante II auf Teile der Grünanlage im Sültebusch verzichten. Die Grünanlage weise laut der Ingenieure jedoch keine besondere Aufenthaltsqualität auf. Andererseits würden bei Umsetzung der Variante I 30 Parkplätze wegfallen.

Aufgrund der in der Untersuchung herausgestellten verkehrstechnischen Vorzüge des Standortes Sültebusch und der erforderlichen Arbeiten zur Realisierung, seien in den Maßnahmenkatalog des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) bereits eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen aufgenommen und für den Haushaltsentwurf 2020/2021 angemeldet worden, heißt es in der Beschlussvorlage weiter.

Das sind die weiteren Schritte

Sollten die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung zustimmen, würde die Verwaltung beauftragt, zusammen mit der »mindenherforder Verkehrsgesellschaft mbH« die Planungen zu einer Verlegung des ZOB fortzusetzen, ein Verfahren zur Erlangung des Baurechts zu starten, Anträge auf Förderungen im Rahmen des ISEK zu stellen sowie das Vorhaben mit der Deutschen Bahn und dem Landesbetrieb Straßen NRW abzustimmen. Entsprechende Planungsfortschritte sollen 2020 im ASE vorgestellt werden.