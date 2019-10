Bad Oeynhausen/Porta Westfalica (WB/ret). Bei einem Unfall auf der A2 in Richtung Hannover hat ein Lkw am Dienstagnachmittag seine Ladung verloren. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und der Ausfahrt Porta Westfalica voll gesperrt. Zur Bergung der Lkw-Ladung musste schweres Gerät angefordert werden.