Von Rajkumar Mukherjee

Im Juni appellierte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) an die Bürger, auf ihre Umwelt zu achten und ihren Müll nicht achtlos zu entsorgen. Durch die zunehmende Nutzung von Einwegverpackungen und -bechern durch Bürger habe die Vermüllung an Bahnhöfen, Bushaltestellen, in Parks, auf Parkplätzen oder an Straßenrändern stark zugenommen.

20 bis 75 Euro für weiteren Abfall

Diesen Zustand beobachtet auch die Stadtverwaltung und achtet dabei besonders auf sensible Bereiche wie den Kurpark. Verpflichtend ist der neue Buß- und Verwarnungsgeldkatalog Abfall aber nicht für die Stadt.

In welcher Höhe die Stadt derzeit Buß- und Verwarngelder erhebt, erläutert Kerstin Vornheder, Leiterin des Stabsbereichs I (Bürgermeister- und Ratsbüro) der Stadt: »Wer beispielsweise seine Zigarettenkippe wegwirft und dabei von den Außendienstmitarbeitern des Ordnungsamtes gesehen wird, zahlt 15 Euro.« Damit bestrafe die Stadt diese Ordnungswidrigkeit deutlich geringer, als es mit dem neuen Buß- und Verwarnungsgeldkatalog möglich wäre.

Deutlich höher liegt das Bußgeld dagegen etwa für Zigarettenschachteln, Schokoriegelfolien, Kaffeebecher oder gar Schnellimbiss-Verpackungen. 20 bis 75 Euro müssten Umweltsünder zahlen, wenn sie beim Wegwerfen beobachtet werden. »Die Spanne hierbei hängt von der Bewertung der Außendienstmitarbeiter im Einzelfall ab«, sagt Kerstin Vornheder. Passanten, die beispielsweise in der Klosterstraße achtlos den Kaugummi wegspucken – und dabei vom Ordnungsamt beobachtet werden – zahlen 20 Euro.

Bis zu 250 Euro für Hundekot

Deutlich teurer, aber nicht Teil des neuen Buß- und Verwarnungsgeldkatalogs Abfall sind Verstöße in Bezug auf Hundekot. Zwischen 25 und 125 Euro könnten Hundehalter zahlen. Auch hier komme es auf die Situation an, in der Hundehalter dabei erwischt werden, wenn sie beispielsweise Hundekot nicht entfernen. Oder sich Hunde gar in Bereichen erleichtern, die für sie verboten sind. Dann kann das Bußgeld für solche Verstöße noch deutlich teurer werden. »Bis zu 250 Euro können verlangt werden, wenn Hundekot auf Spielplätzen vorgefunden wird und der Halter zuzuordnen ist«, sagt Kerstin Vornheder.

Besonderes Augenmerk legt die Stadt auf Verstöße im Kurpark. Für nicht angeleinte Hunde zahlen Halter 35 Euro. Außerhalb des Kurparks können es zwischen 15 und 35 Euro sein. Radfahrer – auf ihren Rädern – müssen dagegen 15 Euro zahlen, Autofahrer im Kurpark gar 35 Euro. »Wir haben bewusst in der jüngeren Vergangenheit auf den Dialog zwischen Außendienstmitarbeitern und Radfahrern im Kurpark gesetzt. Das hat aber leider nicht den gewünschten Erfolg gehabt«, sagt Kerstin Vornheder.

Neue Mitarbeiter im Ordnungsamt

Um Ordnungswidrigkeiten besser in den Griff zu bekommen, sollen zwei neue Mitarbeiter für den Außendienst in den kommenden Wochen geschult und eingearbeitet werden, teilt Kerstin Vornheder weiter mit.