Bad Oeynhausen (WB). Was ist wichtiger: der Schutz der Bäume oder die Sicherheit der Fahrradfahrer? Diese und weitere Fragen hat Thomas Lüer, Technischer Beigeordneter, mit interessierten Bürgern bei einer Teilbegehung des Werre-Radweges diskutiert. Dieser soll im kommenden Jahr in drei Phasen ausgebaut werden soll. Der Ortsverband der Grünen hatte eingeladen.

Von Interesse war der geplante Ausbau des Radweges in Höhe des Hauses der Jugend an der Eidinghausener Straße bis zur Brücke als Anbindung an den Sielpark. Die Strecke beläuft sich auf etwa 500 Meter.

Als eine Gefahrenstelle wurde beispielsweise die Unterführung an der Brücke der Eidinghausener Straße identifiziert. Dort entstehe eine neue Trasse neben dem ursprünglichen Radweg, um die Kurve besser einsehen zu können, erklärte Lüer.

Auch an der Kreuzung zum Sielbad kann es gefährlich werden. »Für unerfahrene und schwächere Radfahrer ist der Winkel an dieser Stelle zu steil«, sagte Ulrich Flachmann vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Löhne.

Die BUND-Kreisgruppe kritisiert die Pläne scharf

Einen Plan gebe es bereits, aber selbst der wäre nicht gut genug, sagte er. Thomas Lüer versprach, sich die Pläne noch einmal anzusehen und womöglich zu optimieren.

Der größte Kritikpunkt war das geplante Entfernen von 31 Bäumen. Für Thomas Dippert, Vorstandsmitglied der BUND-Kreisgruppe Minden-Lübbecke, ist das unerklärlich. »Man muss doch den Ausbau erreichen können, ohne die Bäume wegzuschneiden.«

31 Bäume sollen dem Werre-Radweg weichen. Foto: Eva-Lotta Dehne

Thomas Lüer führt dazu an, dass die entfernten Bäume doch an anderer Stelle wieder gepflanzt werden sollen. »Eine Erneuerung des Weges führt auch dazu, dass ins Wurzelwerk unterhalb des Weges eingegriffen werden muss. Die Bäume müssen dann entfernt werden.«

31 Bäume sollen dem Radweg weichen

Der stärkste Baum, der beseitigt werden müsse, habe einen Umfang von 116 Zentimetern. Alle Bäume befänden sich an Gefahrenstellen, zum Beispiel in Kurven, die schlecht einzusehen sind.

Die Diskussion um die Baumentfernung ist groß. Ulrich Flachmann sei erst skeptisch gewesen wegen der Menge an Bäumen, aber die Zusicherung, dass neue gepflanzt würden, habe ihn beruhigt.

Die Sicherheit der Strecke muss geprüft werden

Für Thomas Dippert wiederum ist eine schonendere Art des Ausbaus möglich. Seiner Meinung nach könnte man einige Baumgruppen erhalten.

Dies ist die Gefahrenstelle. Foto: Eva-Lotte Dehne Dies ist die Gefahrenstelle. Foto: Eva-Lotte Dehne

Ulrich Gaidies aus Bad Oeynhausen hält einen Ausbau des Radweges für ganz entscheidend. Als Mitglied des ADFC und begeisterter Radfahrer nutzt er den Werre-Radweg oft und kennt die Gefahrenstellen. »Ich habe selbst fast ein paar Zusammenstöße gehabt.«

Auch Ratsherr Andreas Edler (Grüne) sieht das Entfernen der Bäume nicht so kritisch. »Für die Sicherheit der Radfahrer muss man halt auf ein paar Bäume verzichten. Vor allem werden sie ja anderswo neu gepflanzt werden.«