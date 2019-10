Von Gabriela Peschke

Da standen sie nun, die vielen Besucher, dicht gedrängt um den großen Tisch in der Mitte des Heuerlingshauses. Jeder hatte ein Steingut-Fass mitgebracht, in das er schichtweise Weißkohlschnitzel und immer wieder eine Prise Salz gab.

Und dann musste gestampft werden. Wer mochte, nutzte dafür, so wie Besucher Detlef Koch, einen hölzernen Stampfer. Die meisten Besucher aber, die sich an diesem Samstag ihr »Weihnachtskraut« vorbereiteten, arbeiteten den Weißkohl von Hand durch.

»Es muss ›wässern‹, das Kraut«

So wie Ralf Janßen, der sich immer wieder tief über sein großes Fass bückte und mit den Fäusten die Kohlschicht darin weich klopfte. »Es muss ›wässern‹, das Kraut«, erläuterte Dieter Spehr. Dabei hilft das Salz, das die Flüssigkeit in den Kohllamellen löst. »Der Kohl ist dieses Jahr wieder sehr gut zu verarbeiten«, stellte Wilfried Kalinski fest, der zusammen mit einigen anderen Männern aus dem Heimatverein die »Vorarbeit« leistete.

Denn an einem separaten Tisch wurden die Kohlköpfe zunächst angeliefert, entblättert, geviertelt, und der Strunk wurde ausgeschnitten. Die handlichen Stücke wurden von Martina Seeger und Birgit Surmeier an einer Schneidemaschine zu Schnitzeln zerkleinert und anschließend in Schüsseln auf dem Tisch bereitgestellt.

»Jeder nimmt sich, soviel er braucht«, sagte Dieter Spehr. »Und am Ende bezahlt man so viel Liter Sauerkraut, wie man in sein Fass eingestampft hat.« Bei 1,20 Euro pro Liter ein preiswertes Unterfangen.

»Volmser Braken« und Schmalzbrote

Ralf Janßen war schon zum vierten Mal dabei. Über Bekannte hatte der Vlothoer von dem Kurs erfahren. Diesmal hatte er vor, die Hälfte seines 20-Liter-Fasses zu füllen. Zur besonderen Würzung gab er gelegentlich noch Wacholderbeeren und Lorbeerblätter hinzu.

»Wir haben vor mehr als 20 Jahren das erste Mal gemeinsam Sauerkraut eingestampft, das war im Privathaus unseres damaligen Vereinsvorsitzenden«, erinnerte sich Dieter Spehr. Weil die Nachfrage stieg, wechselten sie später ins Heuerlingshaus. Inzwischen ist das Ereignis in der Umgebung so bekannt, dass zwischen 40 und 50 Besucher kommen.

Wer eine Pause brauchte, konnte sich am rustikalen Buffet stärken. Neben Butterkuchen und Kaffee lockten Salami- und Schmalzbrote, wobei auch der »Volmser Braken« nicht fehlen durfte.

Sechs bis acht Wochen muss das Sauerkarut gären

Etwa 120 Kohlköpfe standen zur Verfügung, frisch geerntet von Bauer Kossak. »Kein einziger Wurm drin und alles schöne, feste Köpfe«, lobte Hans Wischmeier vom Heimatverein. Trotz der Trockenheit im Sommer sei der Kohl saftig und hervorragend geeignet.

Manfred Koch war einer der Ersten, die bereits vor 15 Uhr ihr Steingut-Fässchen fertig gefüllt hatten. Sechs Liter Sauerkraut nahm er nun mit nach Hause. »Auf den Deckelrand gibt man Wasser, das zeigt später durch Blasenbildung den Gärprozess an. Dadurch weiß man, wann das Sauerkraut auf den Tisch kommen kann«, berichtete Dieter Spehr. In der Regel dauere es sechs bis acht Wochen. So gibt es die erste Kostprobe vom Selbstgemachten zu den Feiertagen.