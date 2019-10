Die Unbekannten machten sich in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr an einem weißen Mercedes LKW in der Robert-Bosch-Straße zu schaffen und brachen an diesem den Tankdeckel auf. Daraus entwendeten sie rund 250 Liter Dieselkraftstoff sowie aus einem Fach an der rechten Fahrzeugseite zehn Gurtratschen.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeiermittler unter Telefon 0571/88660.