Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB) Am Ende der letzten Station der Bereisung der Indus­trie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen haben sich die meisten Teilnehmer des Gesprächs in Bad Oeynhausen versöhnlich gezeigt. Zuvor hatten sie zum Teil sehr kontrovers über die Sanierung der Innenstadt, deren Entwicklung, Leerstände und Müll diskutiert.

»Positiv!« lautete das Motto der 19. Bereisung der IHK-Zweigstelle Minden. Zum Austausch hatte Zweigstellenleiter Karl-Ernst Hunting stellvertretend für Donnerstag eingeladen. Nach den Stationen in Espelkamp bei der Firma Gauselmann (»Pro Umwelt, pro Klima«) und in Minden (»Aufwärts: Öffentlicher Aufzug zur Oberstadt«) lautete das Thema in der Wandelbar: »Vorwärts: Sanierung der Fußgängerzone Bad Oeynhausen«. Wegen einer zeitlichen Verschiebung war aus der traditionellen Sommerbereisung eine Herbstbereisung geworden.

Kommentar zur IHK-Bereisung Viel Kritik und Aufklärung: So könnte das Fazit des von der Industrie- und Handelskammer initiierten Treffens zwischen Politik und Händlern lauten. Mit ihrer Kritik haben die Händler genau ins Schwarze getroffen. Dennoch. Auch die Stadt zeigte auf, dass deren Mitarbeiter die Hände nicht in den Schoß legen. Und in manchen Fällen sind die Mittel der Stadt auch begrenzt. Bei der Forderung mancher Händler an die Stadt, bei dem verwilderten Grundstück Ecke Bahnhof- und Portastraße zu handeln, verwies Bürgermeister Achim Wilmsmeier nachvollziehbar auf einen Verkauf »von privat an privat«: »Nur wenn hier eine Gefahr ausgeht, müssten wir in diesem Fall handeln«. Zudem gebe es eine Baugenehmigung, die diesbezüglich einen Baubeginn innerhalb von zwei Jahren erlaube. Außerdem ermögliche der Bebauungsplan keine Intervention der Stadt an dieser Stelle.

Insgesamt 20 Teilnehmer versammelten sich zum Austausch, moderiert von Dr. Georg Böcker, Mitglied der IHK-Vollversammlung. Insgesamt 60 Einladungen hatte Karl-Ernst Hunting zuvor in der Innenstadt verteilt. Neben Bürgermeister Achim Wilmsmeier, Thomas Lüer, Technischer Beigeordneter, und Johannes Josef Wienken, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Rasche, nahmen mehrere Händler und Gewerbetreibende sowie Lokalpolitiker am Gespräch teil.

Fehlende Informationen zur den Bauarbeiten werden bemängelt

Dass die Händler sauer sind, verdeutlichten beispielsweise Dirk und Patrizia Luther, Inhaber des Cafés Finselbach. Auf fehlende Informationen bezüglich des zweiten Bauabschnitts bei der Innenstadtsanierung verwies Patrizia Luther. An Achim Wilmsmeier, Thomas Lüer und Johannes Josef Wienken richtete sie deutliche Worte. »Wir müssen über Veränderungen bei den Bauarbeiten früh informiert werden. Sie müssen planen – und das müssen wir auch«, sagte sie.

Wie berichtet, hatte im Juli Geschäftsfrau Irina Jacke im WESTFALEN-BLATT über eine aus Sicht der Händler spontane Änderung des Bauablaufs geklagt : So war in diesem Fall das Pflaster zunächst an der Deutschen Bank aufgenommen worden und nicht am Schweinebrunnen. Dies habe die Händler bei den Geschäften eingeschränkt.

Eine ganze Mängel-Liste hatte zuvor Karl-Ernst Hunting vorgelesen. Diese Punkte hatte er während mehrerer Besuche bei Händlern und Gewerbetreibenden erfragt. »Dabei spürt man bei vielen Resignation, Enttäuschung und Unzufriedenheit wegen der Gesamtsituation in Bad Oeynhausen. Die aktuelle Baustellensituation ist für sie wie ein Ventil«, sagte er.

»Wir müssen noch mehr machen«

Kritikpunkte waren in loser Reihenfolge beispielsweise: Die Bauarbeiten sorgen für Einbußen bei Händlern, diese hätten vergeblich den Kontakt zur Stadt gesucht. Aber auch viel Gastronomie in der Innenstadt sowie überquellende Mülleimer hatten die Händler gegenüber der IHK beklagt. Zudem hatten sie beispielsweise einen Sonntagsverkauf gefordert und bemängelt, dass die neuen Steine in der Portastraße bei Nässe rutschig seien.

Der Platz mit dem Schweinebrunnen soll zu Beginn des Weihnachtsmarktes Ende November wieder begehbar gemacht werden. Foto: Rajkumar Mukherjee

Auf diese und weitere Aspekte ging Achim Wilmsmeier Punkt für Punkt ein, zeigte das Handeln der Stadt auf. Er verwies darauf, dass die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma Rasche beispielsweise mit dem Baubüro in den Königshof-Kolonnaden für Transparenz sorgen wolle. »Auch wir wissen, dass der Informationsfluss wichtig ist«, sagte Achim Wilmsmeier. Dennoch räumte er abschließend selbstkritisch ein: »Wir müssen noch mehr machen.«

Mehr Eigenverantwortung der Immobilienbesitzer forderte dagegen Vermieter Ulrich Kreft, mehr Unterstützung der Händler Hannelore Arndt, Inhaberin von Augenoptik Niemeyer und Mitglied im erweiterten Vorstand der Initiative Bad Oeynhausen. Die teilweise fehlende Bereitschaft seitens mancher Händler zu helfen, sei beispielsweise bei der Organisation der »Blue Night« zu spüren gewesen. »Es gibt Inhaber, die sich nicht beteiligen wollen«, sagte Hannelore Arndt.

Für den Dialog plädierte Karl-Ernst Hunting: »Bei allen Maßnahmen, die die Innenstadt betreffen, muss es gemeinsame Ziele und ein solches Handeln geben.«

Weihnachtsmarkt soll am 25. November eröffnet werden

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt sind aus Sicht der Stadt weiter im Zeitplan. Deshalb geht sie weiterhin von einem Beginn des Weihnachtsmarktes am Montag, 25. November, aus. Offizielle Eröffnung ist um 18.30 Uhr. Darauf verwies Kerstin Vornheder, Leiterin des Stabsbereichs I (Bürgermeister- und Ratsbüro) in Bezug auf Gerüchte, die Bauarbeiten würden insgesamt wegen der Anbringung der Beleuchtung eine Woche früher als geplant beendet.