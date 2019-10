Die A2 ist am Montag bei Bad Oeynhausen voll gesperrt worden, der Verkehr staute sich bereits am Nachmittag in beiden Richtungen. Foto: Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB/ret). Die Autobahn 2 ist am Montagnachmittag nach einem Unfall zwischen Bad Oeynhausen und Vlotho in beiden Fahrtrichtungen gesperrt worden. Ein Lkw war aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gerast und hat geladene Wasserflaschen verloren. Die Sperrung könnte bis in den Abend hinein dauern.

»Das einzig Gute an der Sache ist, dass niemand verletzt wurde«, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei Bielefeld am Nachmittag mit. Der Fahrer eines polnischen 40-Tonners (37) sei aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Hannover plötzlich vom rechten Fahrstreifen in Richtung Gegenverkehr gefahren. Er blieb in der Mittelleitplanke der Autobahn stecken.

Bei dem Unfall habe der Lastwagen geladene Wasserflaschen verloren. Es sei ein Abschleppdienst angefordert worden, um den Lkw aus der Leitplanke zu ziehen, außerdem müsse die Fahrbahn gereinigt werden, teilte der Polizeisprecher weiter mit. Er gehe davon aus, dass die »Sperrung mit Sicherheit noch drei Stunden andauert«. Der Verkehr staute sich gegen 15.45 Uhr in beiden Richtungen auf etwa sechs Kilometern. Umgeleitet werde der Verkehr in Richtung Hannover über die Ausfahrt Vlotho West und in Richtung Dortmund über das Autobahnkreuz Bad Oeynhausen.