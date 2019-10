Von Rakumajar Mukerhjee

Bad Oeynhausen (WB). Pro­bleme bei der Grundreinigung im Gebäude der Europaschule beschäftigen derzeit die Stadt. Das hat der Erste Beigeordneter Georg Busse am Mittwochabend während der Sitzung des Schulausschusses bestätigt. Auslöser hierfür war eine Anfrage an die Verwaltung von Elisabeth van der Velde, beratendes Mitglied im Schulausschuss. Dabei geht es auch um die Frage, ob bis Ende des Schuljahres eine Grundreinigung im Gebäude der Europaschule erfolgt – oder nicht.

Mit Beispielen verdeutlichte Elisabeth van der Velde in ihrer Anfrage die Situation, die nach Auskunft von Dr. Volker Brand (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Schulausschusses, bereits Thema bei Elternpflegschaftsabenden gewesen sei. Volker Brand ist selbst als Lehrer an der Europaschule tätig. »Man sieht Wollmäuse, die Fenster sind nicht gereinigt, teilweise haben die Fächer keine Türen mehr. Oder die Türen hängen am Scharnier. Das ist ein Zustand, der nicht mehr zu vertreten ist«, sagte Elisabeth van der Velde.

»Bauchschmerzen« beim Ersten Beigeordneten der Stadt

Für die Verwaltung antwortete Georg Busse: »Wir haben tatsächlich ein Problem mit der Grundreinigung in der Europaschule gehabt«, sagte der Erste Beigeordnete. Dies sei auf eine personelle Situation zurückzuführen. »Und das ist derzeit massiv«, fügte Georg Busse hinzu.

Auslöser für die offenbar nicht ausreichende personelle Besetzung bei der Grundreinigung im Gebäude der Europaschule sei offenbar die Steuerung durch eine beauftragte Fremdfirma, ließ Georg Busse zudem durchblicken. »Die Firma muss für Ersatz sorgen«, sagte er. Dies sei aber offenbar seitens der Stadt nur mit Aufwand durchzusetzen. »Wir müssen mit Nachdruck für Leistungen kämpfen«, sagte Georg Busse.

Die Stadt müsse bei der Frage zur Vergabe solcher Aufgaben zunächst eine betriebswirtschaftliche Sicht auf die Kosten haben. »Ob Fremd- oder Eigenfirma: Wir müssen grundsätzlich aber noch mal über die Vergabe nachdenken«, sagte Georg Busse, der einräumte, bei dem Thema »Bauchschmerzen« zu haben.

Volker Brand bezeichnet Situation »beschämend«

Mit deutlicher Kritik reagierte Volker Brand auf die aktuelle Rückmeldung durch die Verwaltung. »Ich bin mehr als erstaunt. Schon im Hauptausschuss habe ich auf das Thema aufmerksam gemacht und mich danach erkundigt. Damals hieß es, ›die Grundreinigung ist eigentlich immer erfolgt‹«, sagte er. »Jetzt höre ich aber, dass es keine Grundreinigung zum Ende des Schuljahres gibt. Das ist doch eine ganz andere Aussage, die man auch schon im Hauptausschuss hätte mitteilen können«, sagte Volker Brand.

Als »beschämend« bezeichnete er zudem die Situation, mit der auch Eltern konfrontiert seien. Sie hätten sich während eines Elternpflegschaftsabends an der Europaschule dazu ausgetauscht.