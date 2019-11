»Die Spielbanken in NRW erfüllen einen ordnungspolitischen Auftrag zur Eindämmung von Schwarzspielen und zum Schutz von Spielern, wie es in § 1 des Spielbankengesetzes NRW festgeschrieben ist. Dies muss Aufgabe der öffentlichen Hand bleiben und nicht den Interessen privater Dritter unterliegen«, berichtet Betriebsratsvertreter Torben Schnitker.

Er hat die Mitarbeiter zu einer Belegschaftsversammlung eingeladen, zu der auch der SPD-Landtagsabgeordnete Christian Dahm und Bad Oeynhausens SPD-Fraktionschef Olaf Winkelmann sowie Andreas Elbracht, ver.di-Gewerkschaftssekretär aus Bielefeld, zu Gast waren.

Bürgermeister Achim Wilmsmeier wies bei der Versammlung darauf hin, dass der Rat der Stadt bereits im vergangenen Jahr beschlossen hat, die Landesregierung aufzufordern, die beabsichtigte Privatisierung der Spielbanken zu stoppen.

SPD-Antrag an den Stadtrat

»Zum Schutz der Interessen der Stadt als betroffene Standortkommune ebenso wie zum Schutz der hiesigen Arbeitsplätze der Mitarbeiter ist eine gesetzlich definierte Verknüpfung von Konzessionen an Standorten unerlässlich«, sagt Olaf Winkelmann, SPD-Fraktionschef. Deshalb wolle die SPD in der nächsten Ratssitzung am 13. November die Einforderung der Stadt Bad Oeynhausen bei der Landesregierung, dass die Spielbank Bad Oeynhausen per Gesetzt eine Standortgarantie bekommt, auf die Tagesordnung setzen. »Nur sichere Standorte sind auch sichere Arbeitsplätze.« Ein entsprechender Geschäftsordnungsantrag liegt der Stadtverwaltung vor. Der Rat solle dies deutlich zum Ausdruck bringen und die Landesregierung auffordern, die Interessen der Beschäftigten und der Kommunen zu berücksichtigen.