Hartmut Birkelbach, Pfarrer für Kulturarbeit im Evangelischen Kirchenkreis Vlotho (links), freut sich, dass Künstler Bernhard Sprute in der Auferstehungskirche an diesem Sonntag seine Ausstellung »Unruhige Tiere – unruhige Pflanzen« eröffnet. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen (WB). Etwas bewegt sich in der Gesellschaft. Gleichzeitig ist auch die Tierwelt in Aufruhr. Eine Stimmung, die Bernhard Sprute künstlerisch festgehalten hat. Unter dem Titel »Unruhige Tiere – unruhige Pflanzen« stellt der Bad Oeynhausener Künstler plastische Werke und Motive auf Leinwand in der Auferstehungskirche aus. Die Eröffnung der Ausstellung ist an diesem Sonntag.